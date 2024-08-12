Легендарное театральное кафе Тарту снова открыло свои двери. Новый владелец Йоэль Острат обещает большие перемены

Кафе было закрыто больше месяца. За это время из помещения выехал предыдущий владелец кафе (Vanemuise Kohvik OÜ), а также велась подготовка к открытию заведения новым владельцем (Gustav Cafe). По данным Регистра госзакупок, Gustav Cafe заключило договор аренды с театром „Ванемуйне“ за 540 тысяч евро. Срок контракта — 6+2 года.

Условиями закупки было также предусмотрено, что интерьеру кафе необходимо придать новый облик. По словам члена правления Gustav Cafe Сийм Лийвамяги, на данный момент серьезных изменений в дизайне интерьера нет – лишь небольшое обновление в виде растений и мелких деталей. Серьезные изменения произойдут только к весне 2025 года. К тому времени весь интерьер и терраса будут переделаны.

„Изменения будут большими“, — обещает он. По его словам, вся концепция будет обновлена, начиная с добавления в клиентской зоне открытой кухни и большого стеклянного винного шкафа в зале. Сейчас в кафе работает новый шеф-повар Рихо Соммерман, который создал новое меню. Лийвамяги добавляет, что сохранились и классические блюда Shakespeare, но в стиле Gustav Cafe. „Мы обязательно повысим качество как еды, так и обслуживания“, — сказал он.