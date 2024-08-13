Вильнюс снова повздорил с Ригой: на этот раз из-за трех жителей(1)
Вильнюс снова повздорил с Ригой: на этот раз из-за трех жителей. Недавно в Wikipedia было сказано, что число жителей в этих городах отличается на 3 человека. Лидирует Рига. Это заинтересовало вильнюсское туристическое агентство Go Vilnius, пишет портал madeinvilnius.lt.
В Wikipedia было сказано, что в Риге живут 605 273 человек, а в Вильнюсе 605 270 человек. Go Vilnius поделился этим в социальных сетях. „LIVE RIGA, возможно, у вас на трех жителей больше, но у нас есть три ресторана со звездами Michelin. Качество лучше количества, не так ли?“, — писали представители Go Vilnius.
По данным Департамента статистики за июль 2024 года, в Вильнюсе и его окрестностях проживает 605 270 человек. Возможно, скоро Вильнюс обойдет Ригу не только по количеству звезд Michelin, но и по количеству жителей.