ВИДЕО | Попугай побил мировой рекорд, назвав 12 предметов всего за 3 минуты

Хозяева Аполлона считают, что он способен на большее, ведь, несмотря на юный возраст, он уже хорошо различает цвета, слова и предметы. Вербальные навыки позволяют Аполлону считать, общаться с людьми и отвечать на сложные вопросы. Он также любит задавать вопросы, чтобы удовлетворить свое любопытство и понять окружающий мир.