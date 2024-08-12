ФОТО | На третьем этаже центра T1 открылись два спортивных клуба

Расположенный на третьем этаже T1 Make Me Feel представляет собой тренировочный центр с уютной атмосферой, где можно заниматься barre, растяжкой, йогой, пилатесом или танцами, улучшающим осознание своего тела и делающими его пластичнее и выносливее. Тренировки рассчитаны на разные уровни – от начинающих до продвинутых. Здесь ждут всех – мужчин, женщин и детей. Студия Make Me Feel была основана квалифицированным тренером Дарьей Фурман, обладающей более чем пятью года опыта работы в области спорта и здоровья. Также тренировки проводит профессиональная дипломированная гимнастка Валерия Кангер.

Предлагающая EMS-тренировки Naya Stuudio создана для людей, жизнь которых протекает в быстром темпе, ценящих комфорт и эффективность. 20-минутная тренировка EMS обеспечивает лучшие результаты, чем три часа занятий в тренажерном зале. Главное преимущество тренировок Naya – одновременная тренировка всех групп мышц. Устройство EMS позволяет вызвать сокращение мышц с помощью электрических импульсов. Современная студия предлагает множество тренировочных программ, подходящих для любого человека независимо от его физической формы.

На посвященном спорту и хобби третьем этаже центра T1 также действуют фехтовальный клуб Le Glaive, клуб борьбы и бокса Kontakt, Академия бильярдного спорта Predator, спортивный клуб Estum jiu-jitsu, клуб капоэйры Arte do Brasil - Capoeira Estonia и клуб скалолазания Ronimisministeerium, планирующий вскоре расширить свою деятельность. Кроме того, на третьем этаже можно найти клуб воздушной акробатики Muse Stuudio, спортивную школу танцев и художественной гимнастики Anna Melody, а также танцевальные и фитнес-клубы LifeDance Stuudio и TantsuGeen. К открытию готовятся крупнейший в Таллинне сквош-клуб Yolo Squash и Академия спортивных единоборств Кевина Ренно.