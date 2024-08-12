Однородная армия танцоров в белых одеждах, населявших пустынную сцену, становилась все более оживленной и акробатической, и вскоре их гигантские стальные кольца, похожие на цирк дю Солей, были переделаны в олимпийские кольца, представляющие пять континентов.

После встречи со статуей Ники, греческой богини победы, начались раскопки Олимпиады — возрождение древних Игр в Греции 2800 лет назад, как это сделал Пьер де Кубертен, основатель первых современных Игр, в конце XIX века в Париже.

Одним из драматичных моментов, когда с неба спустилось загадочное золотое существо — так называемый „Золотой путешественник“ художественного руководителя Томаса Джолли — и прибыло в научно-фантастический мир без Олимпийских игр, связав прошлое и настоящее олимпийской истории.

В качестве ведущих церемонии были Майк Тирико из NBC вместе с ведущим ночного шоу Джимми Фэллоном. Также известные исполнители, представляющие Калифорнию, что является отсылкой к следующему городу-хозяину зажгли всю стадион и деревню. Среди них были рэпер Снуп Догг, который стал неотъемлемой частью Игр этого года, сыграет свою роль в сегменте передачи. Исполнитель R&B H.E.R., которая исполнила государственный гимн США и Билли Айлиш с Red Hot Chili Peppers тоже стали частью мероприятия.

В саду Тюильри, где находится олимпийский огонь, Зао де Сагазан и хор Академии Гендель-Хендрикс исполнили песню Эдит Пиаф „Под небом Парижа“ как посвящение городу Игр-2024. Оттуда олимпийский огонь на Стад де Франс было поручено нести одному из главных героев этой Олимпиады, Леону Маршану.

В отличие от внушительной церемонии открытия, церемония закрытия прошла более традиционно: на стадионе „Стад де Франс“ на 80 000 мест. Сама церемония началась в 15:00 по восточному времени и продлилась чуть более двух часов. 205 знаменосцев участвующих олимпийских делегаций заняли центральное место на поле, переделанное по этому случаю в карту мира. Девять тысяч спортсменов прошли последний круг по трассе „Стад де Франс“, чтобы попрощаться с Играми и зрителями.

От Франции выступили французские группы Phoenix и Air. А французская исполнительница Angèle присоединилась к французскому диджею Kavinsky, чтобы исполнить Nightcall, хит из саундтрека к фильму „Drive“.

Церемония достигла своего эмоционального пика с погашением олимпийского огня около 23:30, с исполнением песни „My Way“ от Yseult — песни, которая символизирует прочную связь между Францией и Соединенными Штатами. Этим трогательным и интимным исполнением французская певица завершит церемонию сообщением: „Мы сделали это по-своему“.

И как из одного американского боевика, актер Том Круз спустился с крыши стадиона „Стад де Франс“, чтобы забрать олимпийский флаг в рамках передачи его Лос-Анджелес, который примет следующие Игры в 2028 году, прежде чем уехать на мотоцикле.

Свою слово внес и президент Эммануэль Макрон, переиграв шутника и ведущего Джимми Фэллона. Президент заметил, что, в отличие от набросков Фэллона, современная Франция принесла на Олимпиаду больше, чем „только багет и камамбер“, тем самым выразив гордость за то, как французский народ привнес свои собственные традиции и энтузиазм, чтобы показать миру, какой великой нацией он может быть.

Макрон пошутил, что Фэллон „является соседом по комнате“ в Елисейском дворце, в знак его беззаботной просьбы остаться там после того, как он узнал о своей роли в закрытии Игр.

Сегодня в беседе с NBC News в президентском дворце в Париже Макрон выразил оптимизм относительно потенциала мирового сообщества „делать великие дела“ вместе. Он сказал, что даже оценил шутки о французских клише, потому что европейская страна смогла продемонстрировать свои уникальные ландшафты, наследие и культуру за последние две недели.