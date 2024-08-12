ВИДЕО | Что случилось с внешностью принца Уильяма?

В воскресенье на платформе X принц Уильям и Кейт Миддлтон выразили поддержку британским спортсменам, участвующим в Олимпийских играх в Париже в этом году. В видео с благодарностью видно, как принцесса Кейт просто сияет, а принц Уильям рядом с ней выглядит более изнеможденным. К удивлению поклонников, принц Уильям успел отрастить бороду.

Кейт, которая в этом году не появлялась на публике и не выполняла рабочие обязанности из-за лечения онкологии, по мнению многих фанатов, выглядела на видео шикарно. Однако принц Уильям вызвал немало пересудов среди последователей королевской семьи своей неопрятной бородой и неряшливым внешним видом.

На видео с благодарностью выступили еще несколько знаменитостей, в том числе Снуп Догг, который стал неофициальным талисманом летних Олимпийских игр этого года.