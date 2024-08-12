ВИДЕО | Что случилось с внешностью принца Уильяма?(2)
Принц и принцесса Уэльские продолжили королевскую традицию, выразив благодарность и поддержку спортсменам, представлявшим Великобританию на Олимпийских играх. Однако на удивление поклонников в выпущенном видео в поддержку спортсмена больная раком принцесса Кейт выглядела гораздо более свежо, чем принц Уильям.
В воскресенье на платформе X принц Уильям и Кейт Миддлтон выразили поддержку британским спортсменам, участвующим в Олимпийских играх в Париже в этом году. В видео с благодарностью видно, как принцесса Кейт просто сияет, а принц Уильям рядом с ней выглядит более изнеможденным. К удивлению поклонников, принц Уильям успел отрастить бороду.
Кейт, которая в этом году не появлялась на публике и не выполняла рабочие обязанности из-за лечения онкологии, по мнению многих фанатов, выглядела на видео шикарно. Однако принц Уильям вызвал немало пересудов среди последователей королевской семьи своей неопрятной бородой и неряшливым внешним видом.
На видео с благодарностью выступили еще несколько знаменитостей, в том числе Снуп Догг, который стал неофициальным талисманом летних Олимпийских игр этого года.