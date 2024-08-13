49-летний Брэдли Купер готовится к свадьбе с известной супермоделью
Американский актер Брэдли Купер, который известен по фильмам „Рождение звезды“ и „Мстители“, готовится к свадьбе. Об этом пишет издание OK! Magazine.
По словам инсайдера, 49-летний мужчина планирует официально оформить отношения с известной моделью Джиджи Хадид, которая моложе его на 20 лет.
„Они постоянно рядом друг с другом, поэтому провести остаток жизни вместе, кажется, будет следующим этапом для них обоих“, - отметил инсайдер.
Он также добавил, что пара сразу думала о семье и сказал об этом так: „Они обсуждали семью и брак на ранних стадиях своих отношений. Они были преданы друг другу и своим планам в течение некоторого времени, и теперь это лишь вопрос времени“.
К слову, совсем скоро влюбленные будут отмечать год своих романтических отношений.
Что известно об отношениях Брэдли Купера и Джиджи Хадид
Брэдли и Джиджи познакомились благодаря бывшей актера модели Ирине Шейк. Впервые влюбленных заметили на свидании в октябре 2023 года. Джиджи не скрывала, что до начала отношений с актером она восхищалась его талантом и смотрела все фильмы с его участием. По слухам, Купер уже купил дом неподалеку от любимой девушки.
Напомним, что у Купера есть 7-летняя дочь от первых отношений, а Хадид воспитывает 3-летнюю дочь Хай от певца Зейна Малика.