ФОТО | В столичном парке Паэ открылась выставка „Перспектива ─ 100 лет эстонской уличной фотографии“

„Рад приветствовать в Ласнамяэ такую познавательную выставку! Замечательно, что ее можно будет увидеть и в День Ласнамяэ в парке Паэ 31 августа. Выставка дает уникальную возможность открыть для себя различные этапы развития уличной фотографии за целый век. Приглашаю жителей нашего района и всех остальных познакомиться с экспозицией под открытым небом. Убежден, что равнодушным не останется никто. Можно только порадоваться тому, что в Ласнамяэ проходит все больше связанных с культурой мероприятий“, ─ сказал исполняющий обязанности старейшины Ласнамяэ Кирилл Клаус.

„Работающие на улицах фотографы, возможно, даже не осознают, какую важную историческую роль они играют. Ведь они запечатлевают для будущих поколений не просто интересные моменты, но и моду, архитектуру и городскую культуру той или иной эпохи. Представленные на выставке фотографии рассказывают о том, как за последние сто лет изменились человек и создаваемая им среда“, ─ отметил куратор выставки из MTÜ Juhan Kuusi Fond Тоомас Ярвет.

Выставка „Перспектива ─ 100 лет эстонской уличной фотографии“ в парке Паэ со стороны управы района Ласнамяэ открыта с 12 по 31 августа. Большинство фотографий сделаны на улицах Таллинна.