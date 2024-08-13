Судебные тяжбы продолжаются! Знаменитого рэпера снова арестовали

Рэпер Трэвис Скотт был арестован рано утром 20 июня в порту Майами-Бич по обвинению в незаконном проникновении в гавань и употреблении алкоголя в общественном месте. Рэпера посадили в тюрьму, откуда его выпустили под залог в 650 долларов.

Почти два месяца спустя, 9 августа, его снова арестовали. На этот раз - после драки с телохранителем возле отеля Four Seasons Hotel George V, расположенного рядом с Елисейскими полями. Об этом сообщает Variety.

Как сообщают французские издания, музыкант находился в состоянии алкогольного опьянения. Причиной ссоры якобы стало недовольство Скотта работой своего телохранителя, который должен защищать его от сумасшедших фанатов и папарацци.

Скотта арестовали, но довольно быстро отпустили, поскольку его телохранитель решил не выдвигать обвинения.