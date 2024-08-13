13.08.2024, 13:14
"Когда одиночество берет верх“. В интернете продается картонная фигура Уку Сувисте
ФОТО: Andrei Ozdoba
На платформе купли-продажи osta.ee продается ростовая картонная фигура певца Уку Сувисте, которая, по словам продавца, должна помочь справиться с чувством одиночества.
Платформа Osta.ee добавила на аукцион необычный лот - картонную фигуру Уку Сувисте в полный рост. "Когда летние вечера становятся короче и одиночество берет верх“, — говорится в описании лота, — „Когда все сезоны Bridgestone пересмотрены и шоколад уже не помогает. Купите себе Сувисте“.
Высота картонной фигуры -185 см. Продавец уверяет, что фигура произведена из очень прочного материала.
Объявление было добавлено на платформу в прошлое воскресенье, 11 августа, аукцион завершится 25 августа. На данный момент цена фигуры составляет 9 евро.
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