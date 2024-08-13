"Когда одиночество берет верх“. В интернете продается картонная фигура Уку Сувисте

Платформа Osta.ee добавила на аукцион необычный лот - картонную фигуру Уку Сувисте в полный рост. "Когда летние вечера становятся короче и одиночество берет верх“, — говорится в описании лота, — „Когда все сезоны Bridgestone пересмотрены и шоколад уже не помогает. Купите себе Сувисте“.