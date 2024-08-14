БОЛЬШОЙ ОБЗОР | Филологи, журналисты и терапевты стали блогерами и певцами. На кого учились эстонские звезды?

Анне Вески - популярная эстонская певица, родом из Рапла. Училась в Таллиннском политехническом институте (ТПИ) на факультете промышленного планирования. В 1978 году окончила университет по специальности экономист.

Лаура Валк — известный эстонский терапевт. Однако высшее образование она получила в Морской академии, где училась на факультете управления водными путями и управления безопасностью.

Иво Линна - эстонский певец, родом из Курессааре. В 1967–1969 годах изучал эстонский язык и литературу в Тартуском университете .

Кети Уйбомяги — эстрадная певица, актриса и телеведущая, родом из Валга. В 2010 году окончил педагогическую семинарию Таллиннского университета по специальности „работа с молодежью“. С 2023 года учится на теле- и радиоведущего-редактора по программе микродипломов Балтийского института кино, СМИ, искусств и коммуникации Таллиннского университета.

Эда-Инес Этти — эстонская певица и телеведущая, родом из Хаапсалу. Она вела многие известные шоу-программы, например, "„Me armastame Eestit“ („Мы ​​любим Эстонию“). В 2000 году она представляла Эстонию на Евровидении, где заняла 4-е место. Инес изучала англистику в Эстонском гуманитарном институте.

Женя Фокин - эстонский стилист и ведущий. Получил известность благодаря передаче о модет"„Stiilipäevik“ („Дневник стиля“) и в качестве судьи в шоу „Танцы со звездами“. В 2012 году окончил Институт искусств Таллиннского университета по специальности хореография.

Элина Борн — эстонская певица из Ляэне-Вирумаа. В Эстонии она стала известной благодаря программе „Eesti otsib superstaari“ (“Эстония ищет суперзвезду“). Вместе со Стигом Рястой она представляла Эстонию на конкурсе песни „Евровидение-2015“. Элина решила научиться чему-то помимо пения и с 2020 года работает дипломированным специалистом по косметологии.