БОЛЬШОЙ ОБЗОР | Филологи, журналисты и терапевты стали блогерами и певцами. На кого учились эстонские звезды?
Стал успешным в одной сфере, хотя учился совсем по другой специальности? Наверное, такой жизненный поворот знаком многим. Смотрите, на кого учились известные люди Эстонии.
Анне Вески - популярная эстонская певица, родом из Рапла. Училась в Таллиннском политехническом институте (ТПИ) на факультете промышленного планирования. В 1978 году окончила университет по специальности экономист.
Лаура Валк — известный эстонский терапевт. Однако высшее образование она получила в Морской академии, где училась на факультете управления водными путями и управления безопасностью.
Иво Линна - эстонский певец, родом из Курессааре. В 1967–1969 годах изучал эстонский язык и литературу в Тартуском университете .
Кети Уйбомяги — эстрадная певица, актриса и телеведущая, родом из Валга. В 2010 году окончил педагогическую семинарию Таллиннского университета по специальности „работа с молодежью“. С 2023 года учится на теле- и радиоведущего-редактора по программе микродипломов Балтийского института кино, СМИ, искусств и коммуникации Таллиннского университета.
Эда-Инес Этти — эстонская певица и телеведущая, родом из Хаапсалу. Она вела многие известные шоу-программы, например, "„Me armastame Eestit“ („Мы любим Эстонию“). В 2000 году она представляла Эстонию на Евровидении, где заняла 4-е место. Инес изучала англистику в Эстонском гуманитарном институте.
Женя Фокин - эстонский стилист и ведущий. Получил известность благодаря передаче о модет"„Stiilipäevik“ („Дневник стиля“) и в качестве судьи в шоу „Танцы со звездами“. В 2012 году окончил Институт искусств Таллиннского университета по специальности хореография.
Элина Борн — эстонская певица из Ляэне-Вирумаа. В Эстонии она стала известной благодаря программе „Eesti otsib superstaari“ (“Эстония ищет суперзвезду“). Вместе со Стигом Рястой она представляла Эстонию на конкурсе песни „Евровидение-2015“. Элина решила научиться чему-то помимо пения и с 2020 года работает дипломированным специалистом по косметологии.
Йоэль Острат – известный эстонский шеф-повар и предприниматель. Получив диплом повара, Острат решил повысить свою квалификацию и с прошлого года изучает сельское хозяйство в школе Олуствере и заканчивает обучение в октябре этого года.
Танель Падар - известный певец и автор песен, родом из Хальяла. В юности он начал изучать мебельно-столярное дело в Раквереском профессиональном училище, но из-за многочисленных пропусков был вынужден бросить обучение. Позднее он получил степень бакалавра по специальности технологического предпринимательства в Эстонской школе бизнеса.
Юрий Бучаков – известный ведущий. В 2005 году он начал изучать планирование управление недвижимостью в Эстонском университете естественных наук, но не закончил его. Затем он сменил направление и в 2013 году окончил Таллиннский университет по специальности „реклама и имиджелогия“.
Уку Сувисте — эстонский певец, пианист, автор песен и музыкальный продюсер, родом из Выру. В 2001 году поступил в Эстонский колледж информационных технологий, который окончил по специальности администратор компьютерных систем.
Пирет Лаос – известная ведущая, родом из Тарту. Училась на факультете гостиничного сервиса в Тартуском центре профессионального образования, а затем в Вильяндиской академии культуры Тартуского университета, которую не закончила.
Синне Валтри известна как певица и автор песен. В этом году он защитила магистерскую работу в области организации культуры в Тартуском университете. Ее диплом на тему „Узкие места в понимании авторских прав эстонских создателей музыки“ получила максимальную оценку.
Саскиа Алусалу — конькобежка, родом из Йыгева. Финишировала четвертой в финале комбинированного старта на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. В 2021 году объявила о завершении спортивной карьеры. В этом году Саския Алусалу окончила Тартуский университет по специальности физиотерапия.
Геттер Яани – певица, родом из Таллинна. Представляла Эстонию на конкурсе песни „Евровидение“ в Дюссельдорфе с песней „Rockefeller Street“. После начальной школы училась на портного-стилиста в Таллиннском центре индустриального образования. Помимо этого, училась в Детской школе изобразительных искусств Каари Силламаа.
Хелен Адамсон — эстонская певица, родом из Выру. Но в университете изучала управление персоналом. В 2019 году решила повысить свою квалификацию и выучилась на семейного психотерапевта.
Герли Падар — певица и актриса, родом из Хальяла. В 2001–2002 годах изучала социальное дело в HUMAK (Humanistinen ammattikorkeakoulu), финском университете прикладной социальной работы. В 2015 году окончила Тартуский университет по специальности журналистика и коммуникация.