AirBaltic назовет свои самолеты в честь эстонских городов, но онлайн-голосование превратилось в непристойную шутку

В честь 35-летия Балтийского пути названия будут даны 48 самолетам, по 16 на каждую балтийскую страну, обещает airBaltic. Компания организовала онлайн-голосование для выбора имен самолетам, которое будет открыто до 22 августа. Список кандидатов включает различные названия городов и деревень Эстонии: Таллинн, Йыгева, Сауэ, Нарва, Раквере и так далее.

На начальном этапе голосования фаворитом с большим отрывом стал Пюсси, скорее всего, из-за своего звучания, которое на английском языке практически совпадает с названием женского полового органа. По словам пользователей интернета, Пюсси, занимавший первую строчку списка довольно долгое время, за один день уступил лидерство Кунда, которого прежде не было даже в топ-5.

Как получилось, что Кунда вдруг вырвался вперед и перехватил лидерство? Эта ситуация не осталась без внимания и пользователей Facebook.

В популярной группе Facebook „Ищу совета (Эстония)“ предполагают, что за этой переменой стоит искусственное накручивание голосов – возможно, чтобы избежать скандала с именем Пюсси, которое могло бы вызвать непонимание за пределами Эстонии. Интересно, что слово „kunda“ в чешском языке также имеет неприличное значение, опять же указывающее на женский репродуктивный орган. Это наводит на мысль о возможной шутке со стороны пользователей из Чехии.

Как бы ни развивались события дальше, одно можно сказать точно: выбор имен для самолетов может стать гораздо более захватывающим процессом, чем можно было ожидать. Будем надеяться, что все участники голосования действуют честно и что победит достойный кандидат, который с гордостью будет нести имя Эстонии по всему миру.