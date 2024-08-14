На Дне города Палдиски с бесплатным концертом выступит Монеточка

В 9 утра откроется ярмарочная площадка в городском парке, где в 11:00 добрые партнеры муниципалитета займут свои места рядом с торговцами. Также пройдут различные спортивные мероприятия, например два футбольных матча. Кроме того, будет много аттракционов для детей. Конечно же, здесь будут и места, где можно перекусить.

Основная программа открытия начнется в 15:00 с выступлений местных и международных артистов и коллективов. Активная программа начнется в 17:00 с детского забега. В 18:00 начнется забег на дистанцию 5 км, в котором могут принять участие как профессиональные бегуны, так и любители, в том числе и просто ходьбы, желающие просто поддержать форму.

После церемонии награждения самых быстрых бегунов программа продолжится на главной сцене. Барабанное шоу Ляэне-Харьюской музыкальной и художественной школы и оркестр школы Лауласмаа будут на разогреве у хедлайнеров - Монеточки и NOËP. Ночная дискотека продлится до трех часов ночи.

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Палдиски – город в волости Ляэне-Харью. В июле 1718 года Петр I начал строить здесь на известняковом берегу у залива военную гавань и пристань, которая так и не была достроена. В советское время Палдиски был военным городком и десятилетиями был закрытой зоной. Только в 1994 году, когда войска ушли, город снова стал по-настоящему принадлежать Эстонии, но военный образ и внешний вид надолго преследовали город. Сегодня Палдиски – один из самых быстроразвивающихся городов Эстонии.

В прошлом году на Дне Палдиски дал бесплатный концерт Томми Кэш.