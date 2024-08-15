ФОТО | Открытие Айдуского парка ветряков затмил горячий поцелуй Олега Сынаялга и его молодой невесты

В начале 2023 года стало известно, что бизнесмен Олег Сынаялг (64) нашел себе возлюбленную, которая значительно моложе него: его сердце завоевала 25-летняя Кэтрин Раудвере. Прошлым летом пара сообщила в соцсетях, что они обручились. Предложение руки и сердца бизнесмен сделал девушке на живописном острове Ла Гомера. „Один из волшебных дней в моей жизни, который я буду помнить вечно“, - написала девушка в Instagram.