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15.08.2024, 11:00

ФОТО | Открытие Айдуского парка ветряков затмил горячий поцелуй Олега Сынаялга и его молодой невесты

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Oleg Sõnajalg kaaslasega tuulepargi avamisel
Oleg Sõnajalg kaaslasega tuulepargi avamisel
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

В среду в Ида-Вирумаа состоялось торжественной открытие Айдуского парка ветрогенераторов, строительство которого длилось уже не сколько лет. В парке установлено 17 ветряков. На открытие руководитель Aidu Wind Park Олег Сынаялг взял с собой молодую невесту.

В начале 2023 года стало известно, что бизнесмен Олег Сынаялг (64) нашел себе возлюбленную, которая значительно моложе него: его сердце завоевала 25-летняя Кэтрин Раудвере. Прошлым летом пара сообщила в соцсетях, что они обручились. Предложение руки и сердца бизнесмен сделал девушке на живописном острове Ла Гомера. „Один из волшебных дней в моей жизни, который я буду помнить вечно“, - написала девушка в Instagram.

14 августа в Ида-Вирумаа состоялось открытие Айдуского парка ветрогенераторов, куда Сынаялг взял с собой свою молодую невесту. Пара прибыла туда на вертолете. Сынаялг и Раудвере были одеты празднично: бизнесмен - в белую рубашку и синий костюм, а его невеста - в кремовое платье со светлыми туфлями на каблуках.

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