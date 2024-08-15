ФОТО | Загляните внутрь люксового казино Bombay Club в Старом городе, предназначенного для эстонской элиты

„Сегодня в мире добиваются успеха два типа компаний — к первому типу относятся те, которые ориентируются на очень широкий круг потребителей, предлагая доступные цены, а ко второму – те, которые могут предложить действительно высочайшее качество. Уникальная концепция Bombay, ориентированная на самый взыскательный вкус, сочетает в себе различные уникальные возможности проведения досуга“, — сказала Маарья Пярт, член правления эстонского предприятия Bombay Group.

На втором и третьем этажах здания, построенного в конце 19 века и отреставрированного с особой тщательностью в тесном сотрудничестве с Департаментом охраны памятников старины, расположен клуб с ограниченным членством Bombay Club с 11 игровыми столами в нескольких разных залах. Вся территория казино полностью свободна от наличных, но гостям предоставляется широкий спектр современных способов оплаты: от классических платёжных карт до платежей через электронный банк и электронный кошелёк.