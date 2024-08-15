ФОТО | Загляните внутрь люксового казино Bombay Club в Старом городе, предназначенного для эстонской элиты(1)
Вечером в среду, 7 августа, на улице Ратаскаэву в Старом городе Таллинна открылось казино Bombay Club, отличающееся от других своей роскошной атмосферой. В декабре ожидается еще одно открытие, когда при нем заработает бутик-отель The Burman и новые рестораны. Общий объём инвестиций в Bombay Clubпревышает 50 миллионов евро.
„Сегодня в мире добиваются успеха два типа компаний — к первому типу относятся те, которые ориентируются на очень широкий круг потребителей, предлагая доступные цены, а ко второму – те, которые могут предложить действительно высочайшее качество. Уникальная концепция Bombay, ориентированная на самый взыскательный вкус, сочетает в себе различные уникальные возможности проведения досуга“, — сказала Маарья Пярт, член правления эстонского предприятия Bombay Group.