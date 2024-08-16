52-летняя актриса Марина Федункив беременна первенцем от мужа-итальянца

Актриса обрела счастье в личной жизни в 2021 году – она стала женой итальянца Стефано Маджи. А сегодня стало известно, что Марина в положении. Беременность артистки рассекретили на съемках нового шоу ТНТ „Первые на деревне“. Федункив стала ведущей проекта, где звезды соцсетей проходят проверку на прочность в глубинке.

„Марина беременна, и это уже невозможно скрыть. Да она особо и не пытается, хоть в кадре и носит просторные наряды. Выглядит прекрасно, уже заметный животик, месяц примерно шестой. Чувствует себя вроде бы тоже хорошо, не слышали, чтобы жаловалась. Разве что устает быстрее, чем хотела бы. Но организаторы окружили ее невероятной заботой — за Мариной ходит огромная „свита“, выполняются все ее пожелания. Многие из съемочной группы заранее знали и были готовы к тому, что Федункив в положении“, — поделился со „СтарХитом“ источник.

На съемках шоу звезда сериала „Реальные пацаны“ старается себя беречь, не рисковать здоровьем. Она не работает в экстремальных условиях, не выезжает на испытания, которые проходят в лесах и полях. Организаторы также не стали сажать ведущую на высокий трон из сена, опасаясь, что он может развалиться, и актриса упадет. В итоге конструкцию укрепляли больше часа, чтобы она точно не подвела.

Будущий малыш – желанный и долгожданный для Марины. Артистка не смогла стать мамой ранее, поскольку состояла в абьюзивных отношениях с мужем-наркоманом. Телезвезда не хотела рожать от больного человека. Личное счастье артистка обрела в 50 лет, когда стала женой итальянского бизнесмена. Влюбленные долго скрывали роман, но теперь Федункив открыто говорит о чувствах к избраннику.