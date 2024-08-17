Власти Беларуси решили заочно судить Славу Комиссаренко. Комика обвиняют в оскорблении Лукашенко

По данным СК, Комиссаренко обвиняют в оскорблении и клевете в отношении Александра Лукашенко, а также в разжигании социальной вражды.

Первые сообщения о том, что в отношении Славы Комиссаренко возбудили уголовное дело о клевете в отношении Александра Лукашенко, появились в феврале 2022 года. Тогда об этом сообщали российские провластные телеграм-каналы и пропагандисты.

„Специальным производством“ в белорусском законодательстве называют производство в отношении обвиняемых, находящихся за пределами страны. Такое понятие в законодательстве появилось в июле 2022 года.