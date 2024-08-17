Управа столичного района Ласнамяэ приглашает на открытие „Улицы-гостиной“

„Улица-гостиная“ ─ отличный пример того, как творческие решения могут сделать городское пространство более живым и привлекательным для людей. Приглашаю жителей и гостей Ласнамяэ открыть для себя это новое, интересное и необычное общественное место!“, ─ сказал исполняющий обязанности старейшины заместитель старейшины Ласнамяэ Кирилл Клаус.

Название „Улица-гостиная“ отражает ее цель ─ создать общественное пространство, которое станет продолжением гостиной. В рамках проекта, между автобусной остановкой Mustakivi по направлению в центр города и торговым центром Grossi установлено шесть различных павильонов. В одном из них местные жители смогут продавать свои товары, а в других ─ обмениваться книгами или продуктами, знакомиться с новостями Ласнамяэ или развивать навыки игры в шахматы.

„Улица-гостиная“ соединяет парк Тондилоо, детские сады Mustakivi и Kivila, жилые кварталы и автобусную остановку Mustakivi, сделав район более интегрированным и выстроив траектории движения пешеходов. Проект создаст в районе приятное и привлекательное общественное место с множеством возможностей для проведения досуга.

Проект реализуется отделом территориального планирования Таллиннского стратегического центра и Таллиннским департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства.

Визуальный ряд проекта можно посмотреть здесь .