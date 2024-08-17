Таллинн отметит День восстановления независимости Эстонии концертом

В этот раз на площади 20 августа с концертом выступят Маарья-Лийс Илус и Койт Тооме в сопровождении Таллиннского полицейского оркестра.

„Очень радостно, что концерт на горке Харью по случаю Дня восстановления независимости стал прекрасной традицией, которая объединяет нас, чтобы через музыку поделиться глубоким чувством единения, дающим нам силу на протяжении веков. Этот концерт объединяет поколения и наполняет нас гордостью за нашу страну и наш народ!“ – сказал главный дирижер Таллиннского полицейского оркестра Рийво Йыги.

На концерте прозвучат песни, которые занимают особое место в сердцах эстонского народа. Например, в программе – „Mu kodu“ Уно Найссоо, „Rahu“ и „Kel on laulud laulda“ Рейна Раннапа, „Unustuse jõel“ Арне Ойта, „Päike ikka paistma jääb“ Кустаса Кикерпуу и многие другие известные произведения.

Районные управы также организуют мероприятия, посвященные Дню восстановления независимости. В 8 часов утра 20 августа в парке Нымме эма будет поднят флаг Эстонии. В полдень на Ныммеском рынке состоится концерт с участием Маргуса Вахера и Мерилин Пурге, а в 14:00 в ныммеском парке Вабадузе – бесплатный концерт с ансамбля Swingers и солистов Биргит Саррап и Оття Лепланда. В Мустамяэ в центре культуры „Кая“ в 10 часов утра будет поднят государственный флаг, а в 18 часов в парке Мянни состоится бесплатный концерт Танеля Падара. В парке Юрьевой ночи в Ласнамяэ в 18 часов выступит оркестр Таллиннской дружины Кайтселийта, дирижер – Калев Кютару.