20 августа можно будет посетить башню Длинный Герман

На башню можно будет подняться с 11:00–18:00. Вход со стороны Губернаторского сада. Для более слаженной организации посетители получат на месте бесплатные входные билеты, на которых будет указано время посещения башни. Экскурсии начинаются в полный час и в половину часа. Размер групп ограничен ввиду небольшого пространства внутри башни.

День начнется в 11:00 с поминальной церемонии у камня 20-го августа на склоне холма Тоомпеа. С речью выступит президент Клуба 20 августа Антс Веэтыусме. Цветы от имени Рийгикогу возложит спикер парламента Лаури Хуссар. В церемонии также примет участие премьер-министр Кристен Михал.

В полдень в Белом зале замка Тоомпеа начнется традиционное торжественное собрание Клуба 20 августа. С приветственным словом к присутствующим обратятся спикер Рийгикогу Лаури Хуссар и премьер-министр Кристен Михал. Член клуба Энн Тупп выступит с речью, посвященной политике в области обороны и войне в Украине.

Созданный в 1994 году Клуб 20 августа объединяет людей, которые входили в избранный в 1990 году Верховный Совет Эстонской Республики и голосовали за восстановление независимости Эстонии.

33 года назад, 20 августа 1991 г. в 23:03, Верховный Совет Эстонской Республики 69 голосами „за“ принял Постановление „О независимости Эстонской Республики“.