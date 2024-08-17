Топчик
17.08.2024, 17:25

Все на выставку! В Таллинне открылась серия фотовыставок „Дикий Пыхья-Таллинн“

 
ФОТО: Põhja-Tallinna linnaosa valitsus

В четверг, 15 августа, в парке на Штромке была открыта первая из серии поп-ап фотовыставок. В 2024 году тема экспозиций – „Дикий Пыхья-Таллинн“.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Кюлли Таммур, серия фотовыставок создана для того, чтобы совместно с местными фотографами украсить городское пространство и обогатить культурную жизнь горожан. „С 15 августа до 6 октября в парках района и на наших улицах можно будет посмотреть, как девять фотографов трактуют тему ’Дикий Пыхья-Таллинн’. Первая экспозиция уже открыта в прибрежном парке на Штромке, где до 25 августа можно ознакомиться с творчеством Пеэтера Томсона и Эрмо Нааритса“, – сказала Таммур.

Программа пыхья-таллиннских поп-ап фотовыставок:

  • 15-25 августа, прибрежный парк на Штромке: Пеэтер Томсон и Эрмо Нааритс

  • 26 августа - 4 сентября, площадь Пельгулинна: Елизавета Русак и Мерле Талвик

  • 5-15 сентября, променад Сепа: Рийна Росин-Стейнер и Татьяна Коробкова

  • 16-25 сентября, площадь Вана-Каламая (перед зданием гимназии Густава Адольфа на ул. Коцебу): Маи Харак и Эли н Вийсилехт

  • 26 сентября - 6 октября, ул. Теллискиви/творческий городок Теллискиви: Рийна Варол

Информация о мероприятии на Facebook: https://fb.me/e/4Fo9YYAAz

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии