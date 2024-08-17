Все на выставку! В Таллинне открылась серия фотовыставок „Дикий Пыхья-Таллинн“

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Кюлли Таммур, серия фотовыставок создана для того, чтобы совместно с местными фотографами украсить городское пространство и обогатить культурную жизнь горожан. „С 15 августа до 6 октября в парках района и на наших улицах можно будет посмотреть, как девять фотографов трактуют тему ’Дикий Пыхья-Таллинн’. Первая экспозиция уже открыта в прибрежном парке на Штромке, где до 25 августа можно ознакомиться с творчеством Пеэтера Томсона и Эрмо Нааритса“, – сказала Таммур.