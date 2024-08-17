Все на выставку! В Таллинне открылась серия фотовыставок „Дикий Пыхья-Таллинн“
В четверг, 15 августа, в парке на Штромке была открыта первая из серии поп-ап фотовыставок. В 2024 году тема экспозиций – „Дикий Пыхья-Таллинн“.
По словам старейшины Пыхья-Таллинна Кюлли Таммур, серия фотовыставок создана для того, чтобы совместно с местными фотографами украсить городское пространство и обогатить культурную жизнь горожан. „С 15 августа до 6 октября в парках района и на наших улицах можно будет посмотреть, как девять фотографов трактуют тему ’Дикий Пыхья-Таллинн’. Первая экспозиция уже открыта в прибрежном парке на Штромке, где до 25 августа можно ознакомиться с творчеством Пеэтера Томсона и Эрмо Нааритса“, – сказала Таммур.
Программа пыхья-таллиннских поп-ап фотовыставок:
15-25 августа, прибрежный парк на Штромке: Пеэтер Томсон и Эрмо Нааритс
26 августа - 4 сентября, площадь Пельгулинна: Елизавета Русак и Мерле Талвик
5-15 сентября, променад Сепа: Рийна Росин-Стейнер и Татьяна Коробкова
16-25 сентября, площадь Вана-Каламая (перед зданием гимназии Густава Адольфа на ул. Коцебу): Маи Харак и Эли н Вийсилехт
26 сентября - 6 октября, ул. Теллискиви/творческий городок Теллискиви: Рийна Варол
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