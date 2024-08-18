Шляпа Индианы Джонса из „Храма Судьбы“ продана за 630 тысяч долларов

Коричневая фетровя шляпа, специально изготовленная для съемок фильма „Индиана Джонс и храм судьбы“, стала самым дорогим лотом недавнего аукциона в Лос-Анджелесе, где распродавали голливудский реквизит.

Помимо „личных вещей доктора Джонса“, на продажу были выставлены и другие памятные артефакты, появлявшиеся на экране в культовых фильмах о Джеймсе Бонде, Гарри Поттере и героях „Звездных войн“.

В шляпе герой Харрисона Форда, археолог-авантюрист Индиана Джонс, появляется в самом начале фильма, когда, спасаясь от китайской мафии, он вместе со своими спутниками выпрыгивает из потерявшего управление самолета и на надувном плоту планирует в реку.

Как сообщил проводивший торги аукционный дом, дополнительно шляпу снимали и отдельно от хозяина, в студии визуальных эффектов Джорджа Лукаса — автора сценария фильма и его исполнительного продюсера, пишет Русская служба BBC.

Помимо Форда, на съемках фетровую шляпу носил и его дублер, каскадер Дин Феррандини, так что с ней в комплекте была продана и коллекция ранее не публиковавшихся фотографий Феррандини со съемочной площадки, на которых он облачен в ставший культовым костюм Индианы Джонса.

Феррандини скончался в прошлом году.

Как уточнили представители аукционного дома Propstore, фетровая шляпа „соболиного цвета“ — это не тот же головной убор, что герой Харрисона Форда носил в первой серии киносаги, „В поисках утраченного ковчега“, а новый, „с более конусообразной тульей“.

На внутренней подкладке шляпы производства лондонской компанией Herbert Johnson Hat Company золотыми буквами вышита монограмма „IJ“ — инициалы вымышленного владельца.

В числе других выставленных на торги артефактов можно отметить еще несколько. Например, шлем имперского штурмовика-разведчика из фильма 1983 года „Возвращение джедая“ (первого отснятого эпизода киносаги „Звездные войны“) ушел с молотка за 315 тыс. долларов.