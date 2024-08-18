18.08.2024, 11:12
ФОТО | "Все изменилось“. Бригитте Сюзанне Хунт решила сменить имидж
ФОТО: | Delfi Meedia
Скандальная эстонская звезда Бригитте Сюзанне Хунт зашла в парикмахерскую, чтобы немного обновить прическу. А вышла из салона с короткими волосами.
„Осень 2024 — ты будешь прекрасна! Я уже много лет не чувствовала себя так хорошо, так безопасно, так взволнованно и так счастливо. Я попрощалась со всеми секущимися кончиками волос. Все изменилось“, — написала Хунт в Instagram.
В начале июня Хунт рассказала, что настал момент, когда ей больше не нужно беспокоиться о деньгах. „Инвестиции и блог в любом случае держат меня на плаву“, — призналась она.