ВИДЕО | Все-таки пара? Предполагаемая девушка Томми Кэша назвала рэпера своим парнем в видео в TikTok

В конце мая в TikTok появилось видео, на котором рядом с Томми Кэшом фигурирует девушка по имени Полина. Очень быстро распространились слухи, что музыкант и Полина встречаются. И вот в пятницу та же Полина опубликовала в TikTok новое видео, в котором назвала Кэша своим парнем.