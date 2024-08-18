18.08.2024, 13:14
ВИДЕО | Все-таки пара? Предполагаемая девушка Томми Кэша назвала рэпера своим парнем в видео в TikTok
ФОТО: | Delfi Meedia
В конце мая в TikTok появилось видео, на котором рядом с Томми Кэшом фигурирует девушка по имени Полина. Очень быстро распространились слухи, что музыкант и Полина встречаются. И вот в пятницу та же Полина опубликовала в TikTok новое видео, в котором назвала Кэша своим парнем.
В пятницу Полина разместила в популярной соцсети TikTok видео с подписью: „When i gossip with my boyfriend, but he gossips harder“ ("Когда я сплетничаю со своим парнем, а он сплетничает еще больше“ - прим. ред.). Сначала на видео видна Полина, а затем камера направлена на Кэша, который подыгрывает девушке.