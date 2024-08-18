Топчик
18.08.2024, 13:14

ВИДЕО | Все-таки пара? Предполагаемая девушка Томми Кэша назвала рэпера своим парнем в видео в TikTok

 
Tommy Cash
Tommy Cash
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

В конце мая в TikTok появилось видео, на котором рядом с Томми Кэшом фигурирует девушка по имени Полина. Очень быстро распространились слухи, что музыкант и Полина встречаются. И вот в пятницу та же Полина опубликовала в TikTok новое видео, в котором назвала Кэша своим парнем.

В пятницу Полина разместила в популярной соцсети TikTok видео с подписью: „When i gossip with my boyfriend, but he gossips harder“ ("Когда я сплетничаю со своим парнем, а он сплетничает еще больше“ - прим. ред.). Сначала на видео видна Полина, а затем камера направлена ​​на Кэша, который подыгрывает девушке.

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