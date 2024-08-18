ВИДЕО | Светлана Лобода спела для Грэмми

В пятницу, 16-го августа, на официальном сайте американской музыкальной премии GRAMMY прошла премьера выступления украинской артистки LOBODA (в рамках международного проекта Global Spin).

Светлана Лобода живьем исполнила свой хит „Mentor“ на английском и украинском языках, представив Украину в рамках проекта GLOBAL SPIN, созданного Национальной академией искусства и науки звукозаписи GRAMMY и призванного объединить мировое музыкальное сообщество. Лобода стала первым артистом проекта из Восточной Европы.

„Для меня эта новость - большая честь и ответственность. C радостью приняла приглашение выступать и горжусь возможностью представить свою страну для такой масштабной мировой платформы“, - прокомментировала LOBODA.

Американская музыкальная премия GRAMMY представила спецпроект Global Spin 4 года назад с целью открывать миру самых ярких артистов с уникальным звучанием из разных уголков мира. Согласно правилам проекта артисты поют исключительно живьем, а их выступления публикуют на официальном сайте GRAMMY и YouTube параллельно со всеми социальными платформами музыкальной премии.