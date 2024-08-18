ФОТО | В Таллинне открылся предлагающий королевские пиршества fine-dining ресторан Shang Shi

„Shang Shi в переводе означает „королевское пиршество“, и предлагаемые здесь блюда было бы трудно описать более точно“, — сказал директор по организации питания Bombay Club Барт Дюфур и добавил в качестве примера, что впервые в меню таллиннского ресторана появилась настоящая утка по-пекински. „Это настоящий деликатес, и чтобы попробовать его, необходимо сделать заказ как минимум за 24 часа“, — подчеркнул Дюфур.

Прибывший из Лондона шеф-консультант Тонг Чи Хви за годы своей работы принёс признание Мишлен нескольким ресторанам. В основу концепции недавно открывшегося Shang Shi шеф Тонг поставил аутентичные вкусы с глубоким уважением к своим корням.

Гастрономическое наслаждение в Shang Shi дополняют запасы винного погреба, ассортимент которого начитывает более чем 800 различных напитков, отвечающих самым взыскательным вкусам. Погребом управляет Каролина Рейнхольд, дважды удостоившаяся титула лучшего сомелье Эстонии. Рейнхольд, имеющая опыт работы в лондонском частном винном клубе 67 Pall Mall и нескольких ресторанах, отмеченных звёздами Мишлен, вернулась в Эстонию именно благодаря открытию амбициозного Bombay Club.

Директор по организации питания Дюфур сказал, что Shang Shi ярко выделяется даже среди лучших ресторанов Таллинна. „Однако, это только начало, потому что с открытием отеля Burman, строительство которого будет завершено в конце года, на улице Ратаскаеву появятся ещё два новых топ-ресторана“, – сказал Барт Дюфур.

Ресторан Shang Shi открыт каждый день с 12:00 до 15:00 и с 18:00 до 23:00.

В августе в Таллинне, в Старом городе на улице Ратаскаеву открылся Bombay Club, где посетителей кроме ресторана Shang Shi ждут элегантный виски- и винный бар, сигарная комната Fox Den, коктейль-бар The Peacock Lounge, ночной клуб Velvet и казино Bombay Club с 11 игровыми столами.