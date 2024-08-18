Красавец-мужчина, кумир миллионов и гордость Франции. Каким мир запомнит Алена Делона

Дешевая комната на Пигаль, работа портье, официанта и продавца, а также новые друзья и знакомства в среде парижской богемы, которые приводят его на Каннский фестиваль. Там он проходит свои первые кинопробы, его замечают продюсеры — и он получает свои первые роли.

Во Францию он вернулся в мае 1956 года — и с этого момента начинается его парижская жизнь.

Неуставное поведение продолжилось и в Сайгоне: в конце войны он был вновь задержан за угон и повреждение автомобиля. Свое 20-летие Ален Делон встретил на гауптвахте , рассказывает Русская служба BBC .

Там он тоже оказался из-за своего неспокойного нрава: его отправили в охранную роту Сайгонского арсенала после того, как в военной школе связистов Les Bormettes он попался на краже радиооборудования.

В 17 лет Ален Делон записался в морскую пехоту Франции и даже успел побывать в Индокитае.

После этого отчим наконец устроил его помощником в свою лавку, и 14-летний Ален Делон начал осваивать ремесло колбасника и даже успел получить профессиональный сертификат по этой специальности.

Учеба оказалось не для него: он был своенравным учеником, и его за плохое поведение успевают исключить из нескольких пансионатов. Из одного из них он сбежал сам — но ненадолго, его быстро нашли.

Его детство прошло по соседству — в городке Бур-ла-Рен. Его отец Фабьен Делон и мать Эдит Арнольд развелись, когда будущему актеру было всего три года. Вскоре мать вышла замуж за владельца мясной лавки по имени Поль Булонь, а сам Ален был вынужден несколько детских лет провести в приемной семье и только потом вернулся к матери и отчиму.

„Алан-Фабьен, Анушка, Энтони, а также [собака] Лубо с огромной печалью сообщают об уходе отца. Он мирно скончался у себя дома в Души, в окружении троих детей и семьи“, — говорится в заявлении семьи, переданном AFP.

В том же 1960 году Ален Делон впервые снялся в фильме Лукино Висконти — это была картина „Рокко и его братья“ об итальянской семье Паронди, которая переехала с юга страны в Милан в поисках лучшей жизни.

Современному зрителю известна и другая экранизация этого романа, которая так и называется — „Талантливый мистер Рипли“ (1999), с Мэттом Дэймоном и Джудом Ло. В сети до сих пор можно встретить споры о том, у кого Том Рипли получился интереснее: у Делона или Дэймона. Но очевидно, что это два совершенно разных воплощения: Дэймон в образе Рипли — это человек ниоткуда, бедный, не самый харизматичный мужчина и не самый интересный собеседник, вдобавок с заурядной внешностью. В то время как Рипли Алена Делона — роковой красавец, вполне осознающий всю силу своего обаяния.

В этой картине Делон сыграл авантюриста Тома Рипли, которого американский миллионер отправляет в Европу, чтобы тот вернул в Штаты его сына, живущего богемной жизнью и не торопящегося покидать Старый Свет. Режиссер остался доволен Делоном: „Он обладал поразительной способностью собраться, необычайно восприимчивым „ухом“. Актер с таким редким слухом — благодать для режиссера. Многие актеры усваивают лишь то, что их устраивает. Ален был готов всегда выполнять самые невероятные вещи, а ведь именно невероятные вещи способны двигать вперед действие драмы“, — говорил Рене Клеман.

Первая известность приходит к нему уже после фильма „Слабые женщины“ (1959), где он сыграл одну из главных ролей. Но его первой по-настоящему великой ролью в кино становится картина „На ярком солнце“ (1960) — экранизация романа Патриции Хайсмит „Талантливый мистер Рипли“ французского режиссера Рене Клемана.

В 1957 году он снимается в фильме Quand la femme s’en mêle („Когда вмешивается женщина“). В 1958 году он снимается уже в двух картинах: „Будь красивой и молчи“ с молодым Жан-Полем Бельмондо и „Кристина“ с актрисой Роми Шнайдер — с ней у него завяжется роман, который продлится шесть лет.

А картина „Мелодия из подвала“, в которой Делон снимался вместе с Жаном Габеном и сыграл молодого и отчаянного афериста, была в 1964 году номинирована на „Золотой глобус“ как лучший зарубежный фильм.

В 1964 году выходит приключенческая комедия „Черный тюльпан“ Кристиан-Жака, где он вновь играет революционера — Жюльена де Сен-Пре, вымышленного героя Французской революции, дерзкого и романтического мстителя в маске.

Из других великих итальянцев Делон также работает с Микеланджело Антониони — правда, всего, в одном фильме — „Затмение“ (1962), где играет роль богатого, холодного и бесчувственного биржевого маклера.

У Висконти помимо „Рокко и его братьев“ он снялся в „Леопарде“ (1963) — драме о временах объединения Италии, где Делон сыграл молодого аристократа, который присоединяется к революционно-освободительному движению. У Клемана в картине „Как хорошо жить“, Ален Делон также играет молодого бунтаря — Улисса Чекконато, юношу-идеалиста, который участвует в антифашистском движении в Риме в 1920-е годы.

Не имевший профессионального образования и попавший в кино почти случайно, Ален Делон быстро доказал свету, что его актерский талант значит не меньше, чем его внешность, и что он может играть не только томных красавцев. Он пробует себя и в приключенческих фильмах, и в более серьезных амплуа.

60-е стали самым интенсивным периодом его карьеры, а для французского кино они стали „эпохой Делона“ — тогда вышли самые известные его фильмы.

Висконти Ален Делон был обязан своим дебютом на театральной сцене: в 1961 году он вместе со своей возлюбленной Роми Шнайдер принял участие в его постановке пьесы „Как жаль ее развратницей назвать“ английского драматурга Джона Форда, современника Шекспира. Постановка имела успех у парижской публики.

Делон сыграл главного героя — Рокко Паронди, чуткого, порядочного и способного к самопожертвованию, не таящего в душе ни звериной жестокости, ни холодного приспособленчества, свойственных его братьям. „В самом идеальном красавце из всех звезд мирового кино режиссер вообразил такой же идеальный внутренний мир“, – писал об этой его роли российский кинокритик Андрей Плахов.

Неудача в Голливуде и возвращение в Старый Свет

После того, как он стал звездой первой величины в европейском кино, Делона стали приглашать и в Голливуд — но там его карьера не была столь же успешной. Актеру, не владеющему в достаточной мере английским языком, в американском кино добиться такой же славы, какая у него была в Европе, не удалось.

В 1965 году он снимается в фильме „Жил-был вор“ в роли бывшего преступника, который безуспешно пытается завязать с криминальным прошлым, а в 1966-м играет беглого испанского аристократа в фильме „Техас за рекой“, однако эти и другие американские фильмы с его участием не завоюют и доли той популярности, какую снискали его европейские работы, пишет Русская служба BBC.

В 1967 году он возвращается в Европу — и сразу же, как будто компенсируя свою американскую историю неуспеха, снимается в двух фильмах, ставших классикой кино: это „Искатели приключений“ Роберта Энрико и „Самурай“ Жан-Пьера Мельвиля, в котором он сыграл образ умного и тонкого наемного убийцы со сложной душевной организацией.

Работу Делона в „Самурае“ называют одной из самых блестящих его ролей, а сам фильм, как считается, оказал большое влияние на образ наемного убийцы в мировом кинематографе.

„“Самурай“ навсегда утвердил миф Делона. Молчаливый, в шляпе и плаще […] актер стал вечной иконой, в высшей степени трагической личностью, что выражается в его жестах, во взгляде. Последний символ чести в мире компромиссов, который, жертвуя собой, становится равен абсолюту“, — писал про него французский журналист Самюэль Блюменфельд.

С миром криминала Делон соприкасался не только в кино, но и в жизни: так, в 1968 году его допрашивала полиция по делу об убийстве его друга и телохранителя Стевана Марковича, выходца из Югославии. Парижские сплетники обсуждали участие в этом деле не только самого Делона, но и чуть ли бывшего премьер-министра Жоржа Помпиду, однако преступление так и не было раскрыто.