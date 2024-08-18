Красавец-мужчина, кумир миллионов и гордость Франции. Каким мир запомнит Алена Делона
Его называли самым красивым мужчиной мирового кинематографа. В него влюблялись, ему завидовали. В юности в Европе ему отказывали в ролях на том основании, что он слишком привлекателен, а карьера в Голливуде у него не сложилась. Но он все равно снискал мировую известность и снимался у Висконти, Антониони и Годара, пишет Русская служба BBC.
Фильмы с его участием вошли в сокровищницу мирового кино.
В воскресенье 18 августа не стало французского актера, кинорежиссера, сценариста и продюсера Алена Делона.
„Алан-Фабьен, Анушка, Энтони, а также [собака] Лубо с огромной печалью сообщают об уходе отца. Он мирно скончался у себя дома в Души, в окружении троих детей и семьи“, — говорится в заявлении семьи, переданном AFP.
Знаменитому актеру было 88 лет.
Русская служба BBC вспоминает главные события его жизни и работы в кино.
Детство
Ален Фабьен Морис Марсель Делон родился 8 ноября 1935 года в Со, пригороде Парижа.
Его детство прошло по соседству — в городке Бур-ла-Рен. Его отец Фабьен Делон и мать Эдит Арнольд развелись, когда будущему актеру было всего три года. Вскоре мать вышла замуж за владельца мясной лавки по имени Поль Булонь, а сам Ален был вынужден несколько детских лет провести в приемной семье и только потом вернулся к матери и отчиму.
Учеба оказалось не для него: он был своенравным учеником, и его за плохое поведение успевают исключить из нескольких пансионатов. Из одного из них он сбежал сам — но ненадолго, его быстро нашли.
После этого отчим наконец устроил его помощником в свою лавку, и 14-летний Ален Делон начал осваивать ремесло колбасника и даже успел получить профессиональный сертификат по этой специальности.
Служба на флоте
В 17 лет Ален Делон записался в морскую пехоту Франции и даже успел побывать в Индокитае.
Там он тоже оказался из-за своего неспокойного нрава: его отправили в охранную роту Сайгонского арсенала после того, как в военной школе связистов Les Bormettes он попался на краже радиооборудования.
Неуставное поведение продолжилось и в Сайгоне: в конце войны он был вновь задержан за угон и повреждение автомобиля. Свое 20-летие Ален Делон встретил на гауптвахте, рассказывает Русская служба BBC.
Первые роли в кино
Во Францию он вернулся в мае 1956 года — и с этого момента начинается его парижская жизнь.
Дешевая комната на Пигаль, работа портье, официанта и продавца, а также новые друзья и знакомства в среде парижской богемы, которые приводят его на Каннский фестиваль. Там он проходит свои первые кинопробы, его замечают продюсеры — и он получает свои первые роли.
В 1957 году он снимается в фильме Quand la femme s’en mêle („Когда вмешивается женщина“). В 1958 году он снимается уже в двух картинах: „Будь красивой и молчи“ с молодым Жан-Полем Бельмондо и „Кристина“ с актрисой Роми Шнайдер — с ней у него завяжется роман, который продлится шесть лет.
Успех в Европе
Первая известность приходит к нему уже после фильма „Слабые женщины“ (1959), где он сыграл одну из главных ролей. Но его первой по-настоящему великой ролью в кино становится картина „На ярком солнце“ (1960) — экранизация романа Патриции Хайсмит „Талантливый мистер Рипли“ французского режиссера Рене Клемана.
В этой картине Делон сыграл авантюриста Тома Рипли, которого американский миллионер отправляет в Европу, чтобы тот вернул в Штаты его сына, живущего богемной жизнью и не торопящегося покидать Старый Свет. Режиссер остался доволен Делоном: „Он обладал поразительной способностью собраться, необычайно восприимчивым „ухом“. Актер с таким редким слухом — благодать для режиссера. Многие актеры усваивают лишь то, что их устраивает. Ален был готов всегда выполнять самые невероятные вещи, а ведь именно невероятные вещи способны двигать вперед действие драмы“, — говорил Рене Клеман.
Современному зрителю известна и другая экранизация этого романа, которая так и называется — „Талантливый мистер Рипли“ (1999), с Мэттом Дэймоном и Джудом Ло. В сети до сих пор можно встретить споры о том, у кого Том Рипли получился интереснее: у Делона или Дэймона. Но очевидно, что это два совершенно разных воплощения: Дэймон в образе Рипли — это человек ниоткуда, бедный, не самый харизматичный мужчина и не самый интересный собеседник, вдобавок с заурядной внешностью. В то время как Рипли Алена Делона — роковой красавец, вполне осознающий всю силу своего обаяния.
Обозреватель „Франс Суар“ назвал его „Жюльеном Сорелем 1960 года“, сравнив его с протагонистом романа Стендаля — живущим в глуши молодым человеком, отличающимся умом, неординарностью и честолюбием.
В том же 1960 году Ален Делон впервые снялся в фильме Лукино Висконти — это была картина „Рокко и его братья“ об итальянской семье Паронди, которая переехала с юга страны в Милан в поисках лучшей жизни.
Делон сыграл главного героя — Рокко Паронди, чуткого, порядочного и способного к самопожертвованию, не таящего в душе ни звериной жестокости, ни холодного приспособленчества, свойственных его братьям. „В самом идеальном красавце из всех звезд мирового кино режиссер вообразил такой же идеальный внутренний мир“, – писал об этой его роли российский кинокритик Андрей Плахов.
Висконти Ален Делон был обязан своим дебютом на театральной сцене: в 1961 году он вместе со своей возлюбленной Роми Шнайдер принял участие в его постановке пьесы „Как жаль ее развратницей назвать“ английского драматурга Джона Форда, современника Шекспира. Постановка имела успех у парижской публики.
60-е стали самым интенсивным периодом его карьеры, а для французского кино они стали „эпохой Делона“ — тогда вышли самые известные его фильмы.
Не имевший профессионального образования и попавший в кино почти случайно, Ален Делон быстро доказал свету, что его актерский талант значит не меньше, чем его внешность, и что он может играть не только томных красавцев. Он пробует себя и в приключенческих фильмах, и в более серьезных амплуа.
У Висконти помимо „Рокко и его братьев“ он снялся в „Леопарде“ (1963) — драме о временах объединения Италии, где Делон сыграл молодого аристократа, который присоединяется к революционно-освободительному движению. У Клемана в картине „Как хорошо жить“, Ален Делон также играет молодого бунтаря — Улисса Чекконато, юношу-идеалиста, который участвует в антифашистском движении в Риме в 1920-е годы.
Из других великих итальянцев Делон также работает с Микеланджело Антониони — правда, всего, в одном фильме — „Затмение“ (1962), где играет роль богатого, холодного и бесчувственного биржевого маклера.
В 1964 году выходит приключенческая комедия „Черный тюльпан“ Кристиан-Жака, где он вновь играет революционера — Жюльена де Сен-Пре, вымышленного героя Французской революции, дерзкого и романтического мстителя в маске.
А картина „Мелодия из подвала“, в которой Делон снимался вместе с Жаном Габеном и сыграл молодого и отчаянного афериста, была в 1964 году номинирована на „Золотой глобус“ как лучший зарубежный фильм.
Неудача в Голливуде и возвращение в Старый Свет
После того, как он стал звездой первой величины в европейском кино, Делона стали приглашать и в Голливуд — но там его карьера не была столь же успешной. Актеру, не владеющему в достаточной мере английским языком, в американском кино добиться такой же славы, какая у него была в Европе, не удалось.
В 1965 году он снимается в фильме „Жил-был вор“ в роли бывшего преступника, который безуспешно пытается завязать с криминальным прошлым, а в 1966-м играет беглого испанского аристократа в фильме „Техас за рекой“, однако эти и другие американские фильмы с его участием не завоюют и доли той популярности, какую снискали его европейские работы, пишет Русская служба BBC.
В 1967 году он возвращается в Европу — и сразу же, как будто компенсируя свою американскую историю неуспеха, снимается в двух фильмах, ставших классикой кино: это „Искатели приключений“ Роберта Энрико и „Самурай“ Жан-Пьера Мельвиля, в котором он сыграл образ умного и тонкого наемного убийцы со сложной душевной организацией.
Работу Делона в „Самурае“ называют одной из самых блестящих его ролей, а сам фильм, как считается, оказал большое влияние на образ наемного убийцы в мировом кинематографе.
„“Самурай“ навсегда утвердил миф Делона. Молчаливый, в шляпе и плаще […] актер стал вечной иконой, в высшей степени трагической личностью, что выражается в его жестах, во взгляде. Последний символ чести в мире компромиссов, который, жертвуя собой, становится равен абсолюту“, — писал про него французский журналист Самюэль Блюменфельд.
С миром криминала Делон соприкасался не только в кино, но и в жизни: так, в 1968 году его допрашивала полиция по делу об убийстве его друга и телохранителя Стевана Марковича, выходца из Югославии. Парижские сплетники обсуждали участие в этом деле не только самого Делона, но и чуть ли бывшего премьер-министра Жоржа Помпиду, однако преступление так и не было раскрыто.
Сам же актер в это время продолжал сниматься в криминальных драмах. На экраны один за одним выходят фильмы „Джефф“ (1969), „Сицилианский клан“ (1969), ставший особенно популярным в Европе „Борсалино“ (1970), в котором он снялся с Жан-Полем Бельмондо и выступил продюсером. В те же годы снимается и детективная история под названием „Бассейн“ (1969) с Джейн Биркин и Роми Шнайдер.
С Шнайдер Делон к тому времени уже расстался, но их совместное появление в „Бассейне“ заставило публику сплетничать о том, что между ними еще не все закончено.
Делон в СССР
Делон продолжал активно сниматься и в следующие десятилетия.
Актер титанической работоспособности, в 70-х, 80-х и 90-х годах он снялся еще в 50 картинах, среди которых были такие известные ленты, как „Борсалино и компания“ (сиквел „Борсалино“, 1974), „Зорро“ (1975). В эти годы он вновь пытался добиться любви американского зрителя, но Голливуд ему так и не поддался.
Однако ему удалось покорить Европу, а в 70-е Алена Делона полюбил и советский зритель. В 1970 году на русском языке показали фильм „Черный тюльпан“ (главного героя озвучивал Василий Лановой) — и именно после него Ален Делон стал любимым французским актером в СССР.
Этот фильм стал одним из самых кассовых в истории проката зарубежного кино, так же как и другая картина с Делоном в главной роли — „Зорро“ (1975, советский прокат — 1976), где он тоже сыграл мстителя в маске и завоевал сердца миллионов советских мальчишек.
А в олимпийском 1980 году Делон уже сам снимается в советском кино — шпионском фильме „Тегеран-43“ режиссеров Александра Алова и Владимира Наумова. Наумов рассказывал, что первоначально роль Делона в этом фильме была совсем эпизодической, но актер этого предложения не оценил и потребовал „двадцать страниц хорошей роли“ — и сценаристам пришлось за ночь вписать в фильм французского инспектора Фоша.
Кинокритик Юрий Гладильщиков вспоминал, что французской звезде, по слухам, за один съемочный день заплатили 150 тысяч долларов, и это вызвало бурю претензий у других актеров, снимавшихся в „Тегеране-43“. Они получали 60-70 рублей за съемочный день и чуть не устроили забастовку.
В условиях ограниченного доступа массового кинозрителя к мировому кино талантливый и красивый Ален Делон быстро стал в СССР иностранной легендой. И несмотря на то, что другие его фильмы в советском прокате оказались не так популярны, как „Зорро“, „Черный Тюльпан“ и „Тегеран-43“, в памяти советских зрителей он навсегда остался мировой звездой первой величины.
Его творчеству посвящали выставки, его приглашали сниматься в кино в роли камео и на популярные телешоу. И даже те, кто не видел ни одного фильма с его участием, знали его имя хотя бы по песне „Взгляд с экрана“ группы „Наутилус Помпилиус“, где пелось, что Ален Делон говорит по-французски и не пьет одеколон.
Последние годы
Закат жизни суперзвезды золотого века французского кино был омрачен семейным скандалом — и эта драма разворачивалась не на киноэкране, а в СМИ и соцсетях.
У Делона было трое детей от двух разных женщин: сыновья Энтони и Ален-Фабьен и дочь Анушка. Был у него и третий сын от певицы Нико, которого актер так и не признал и который страдал от наркотической зависимости и умер в 2023 году.
Сам актер, пережив в 2019 году инсульт, вел уединенный образ жизни в поместье в 120 км от Парижа.
Признанные дети в начале 2024 года решили поделиться с публикой своими обидами друг на друга. Высказывая их, потомки актера не стеснялись ни оскорблений, ни судебных исков, ни тайно записанных разговоров, обвиняя друг друга в плохом отношении к отцу и сокрытии сведений о его здоровье и когнитивных способностях.
Положит ли окончание этой перебранке смерть Алена Делона – остается только догадываться.
Также незадолго до смерти произошел и другой скандал, связанный с именем актера: у Алена Делона в доме нашли целый оружейный склад – французская полиция изъяла 72 единицы коллекционного и стрелкового огнестрельного оружия. Ни на один из стволов у Делона не было лицензии.
Красавец-мужчина, любимец женщин, талантливый и разноплановый актер Ален Делон до самой смерти оставался символом французского и европейского кино второй половины XX века.
Благодаря своему таланту, харизме и обаянию, умению воплощать сложные образы и делать каждого своего героя уникальным, он еще при жизни стал живой легендой, образцом для подражания и кумиром многих и многих миллионов кинозрителей по всему миру.