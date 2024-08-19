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19.08.2024, 11:00

ФОТО | Красавицы в купальниках: конкурс „Миссис Эстония“ начался в Elamus Spa

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Через неделю станет известно, кто же получит заветный титул „Миссис Эстония“. Конкурс начался с выхода в купальниках, который состоялся в Elamus Spa в Мустамяэ.

Конкурс „Миссис Эстония" проводит уже 33-й год танцевально-модельная школа Sixtina под руководством Тийны Янтсон. Всего в конкурсе три категории.

За титул „Миссис Эстония“ борются 10 женщин в возрасте 25-44:

  1. Ингрид Мёльдер

  2. Хелен Кауфманн

  3. Марина Зима Цахкна

  4. Юлия Агаева-Павлова

  5. Силле Курн

  6. Ксения Мартынова

  7. Елена Ранд

  8. Кадри Леэн Роос

  9. Гретелийс Реэдимаа

  10. Дагмар Меэдла

На титул „Миссис Эстония Классик“ претендуют шесть женщин в возрасте 45-67:

  1. Эвелийна Маргарийта Луйк

  2. Майре Роозилехт

  3. Мерике Роозилехт

  4. Лийна Лелми

  5. Марина Сатс

  6. Вивика Воол

За титул „Фигуристая Миссис Эстония“ борются четыре женщины плюс-сайз:

  1. Диана Тенисте

  2. Мерике Лемминг-Корс

  3. Ингрид Эсоп

  4. Инна Роосманн

Финал конкурса пройдет 25 августа в Кадриоргском дворце.

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