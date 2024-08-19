ФОТО | Красавицы в купальниках: конкурс „Миссис Эстония“ начался в Elamus Spa

Конкурс „Миссис Эстония" проводит уже 33-й год танцевально-модельная школа Sixtina под руководством Тийны Янтсон. Всего в конкурсе три категории.
За титул „Миссис Эстония“ борются 10 женщин в возрасте 25-44:
Ингрид Мёльдер
Хелен Кауфманн
Марина Зима Цахкна
Юлия Агаева-Павлова
Силле Курн
Ксения Мартынова
Елена Ранд
Кадри Леэн Роос
Гретелийс Реэдимаа
Дагмар Меэдла
На титул „Миссис Эстония Классик“ претендуют шесть женщин в возрасте 45-67:
Эвелийна Маргарийта Луйк
Майре Роозилехт
Мерике Роозилехт
Лийна Лелми
Марина Сатс
Вивика Воол
За титул „Фигуристая Миссис Эстония“ борются четыре женщины плюс-сайз:
Диана Тенисте
Мерике Лемминг-Корс
Ингрид Эсоп
Инна Роосманн
Финал конкурса пройдет 25 августа в Кадриоргском дворце.