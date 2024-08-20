Поможем спасти котиков! Приют MTÜ Kassi Elu испытывает проблемы из-за растущих долгов

Проблема бездомных животных – это не просто статистика, это реальность, с которой работники кошачего приюта сталкиваются каждый день. На улицах эстонских городов и деревень продолжают появляться новые кошки, брошенные, потерявшиеся или рожденные без дома. Эти животные страдают от голода, болезней и холода, и, к сожалению, часто становятся жертвами равнодушия и жестокости.

Сегодня в стенах приюта проживает 120 котов, каждый из которых надеется найти любящих хозяев. Но пока этого не произошло, их домом является приют, а семьей - волонтёры. Для того чтобы прокормить, вылечить и позаботиться о них, приюту нужны значительные ресурсы: корм, наполнитель, лекарства, ветеринарная помощь, финансовая поддержка, дома по передержке и, конечно, волонтерская помощь.

Сейчас приют столкнулся с трудными временами. Только за лето они спасли более 100 котят, кошек и котов. Многие из них страдали не только от паразитов, но и от серьезных заболеваний, таких как герпес, хламидиоз, гиардия или Фив.

За последний месяц в приют поступило множество котят с тяжелыми проблемами со здоровьем, например, с герпесом и хламидией. К сожалению, иногда находят этих малышей слишком поздно и не успевают опередить их болезнь. Так, некоторые котята потеряли зрение из-за герпеса. Но в приюте делают всё, чтобы дать им шанс на лучшую жизнь.

"Мы не можем отвернуться от нуждающихся в помощи котиков даже в сложные для нас времена. К сожалению, наш долг перед ветеринарной клиникой достиг 6125 евро, что ставит под угрозу дальнейшее существование приюта. А потому теперь мы обращаемся за помощью к вам, неравнодушным читателям, чтобы мы смогли продолжить спасение брошенных на произвол судьбы животных“, - говорят в приюте.

Даже 1 евро может сыграть огромную роль! Вы можете сделать пожертвование, позвонив по номерам 9001888 (5 евро) или 9001999 (15 евро), а также сделать перевод по ссылке: https://bit.ly/3LnSyLA