Поможем спасти котиков! Приют MTÜ Kassi Elu испытывает проблемы из-за растущих долгов
Вот уже три года приют MTÜ Kassi Elu спасает пушистиков от гибели на улицах. За это время работники приюта спасли более 400 котов. Хоть это небольшая цифра по сравнению с общим количеством бездомных животных, для приюта она имеет огромное значение. Без таких мест, Эстония могла бы столкнуться с проблемой, аналогичной той, что наблюдается в Греции или Турции, где бездомных котов насчитываются сотни тысяч.
Проблема бездомных животных – это не просто статистика, это реальность, с которой работники кошачего приюта сталкиваются каждый день. На улицах эстонских городов и деревень продолжают появляться новые кошки, брошенные, потерявшиеся или рожденные без дома. Эти животные страдают от голода, болезней и холода, и, к сожалению, часто становятся жертвами равнодушия и жестокости.
Сегодня в стенах приюта проживает 120 котов, каждый из которых надеется найти любящих хозяев. Но пока этого не произошло, их домом является приют, а семьей - волонтёры. Для того чтобы прокормить, вылечить и позаботиться о них, приюту нужны значительные ресурсы: корм, наполнитель, лекарства, ветеринарная помощь, финансовая поддержка, дома по передержке и, конечно, волонтерская помощь.
Сейчас приют столкнулся с трудными временами. Только за лето они спасли более 100 котят, кошек и котов. Многие из них страдали не только от паразитов, но и от серьезных заболеваний, таких как герпес, хламидиоз, гиардия или Фив.
За последний месяц в приют поступило множество котят с тяжелыми проблемами со здоровьем, например, с герпесом и хламидией. К сожалению, иногда находят этих малышей слишком поздно и не успевают опередить их болезнь. Так, некоторые котята потеряли зрение из-за герпеса. Но в приюте делают всё, чтобы дать им шанс на лучшую жизнь.
"Мы не можем отвернуться от нуждающихся в помощи котиков даже в сложные для нас времена. К сожалению, наш долг перед ветеринарной клиникой достиг 6125 евро, что ставит под угрозу дальнейшее существование приюта. А потому теперь мы обращаемся за помощью к вам, неравнодушным читателям, чтобы мы смогли продолжить спасение брошенных на произвол судьбы животных“, - говорят в приюте.
Даже 1 евро может сыграть огромную роль! Вы можете сделать пожертвование, позвонив по номерам 9001888 (5 евро) или 9001999 (15 евро), а также сделать перевод по ссылке: https://bit.ly/3LnSyLA
"Мы верим, что в нашей стране много неравнодушных людей. Только благодаря вам, настоящим героям, мы сможем справиться!
Спасибо, что помогаете нам помогать!"
В то время как приюты делают всё возможное, чтобы помочь каждому, их ресурсы ограничены, и без нашей помощи они не справятся. Проблема бездомных животных никуда не делась – она остается остро актуальной и требует нашего внимания и участия. Только вместе мы можем изменить эту ситуацию и дать шанс на лучшее будущее тем, кто не может защитить себя сам“.