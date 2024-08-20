Топчик
20.08.2024, 12:13

Конец романтической истории: Анти Рейнталь и Эллен Килгас расстались

 (7)
Anti Reinthal ja Ellen Kilgas
Anti Reinthal ja Ellen Kilgas
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Три года назад режиссер-постановщик и актер Анти Рейнталь и представительница театральной династии Эллен Килгас объявили общественности, что стали парой. После этого, казалось, не проходило ни дня, чтобы Анти или Эллен не выставляли напоказ свои отношения в социальных сетях.

Но в последнее время в социальных сетях как Анти, так и Эллен совместных фото не было. Кроме того, все старые посты, где они позировали вместе, были заархивированы или вовсе удалены. Кроме того, они также отписались друг от друга в Instagram. Что же случилось?

Эллен подтвердила, что они с Анти расстались. „С весны мы действительно разошлись“, — признает она.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (7)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии