20.08.2024, 12:13
Конец романтической истории: Анти Рейнталь и Эллен Килгас расстались(7)
ФОТО: | Delfi Meedia
Три года назад режиссер-постановщик и актер Анти Рейнталь и представительница театральной династии Эллен Килгас объявили общественности, что стали парой. После этого, казалось, не проходило ни дня, чтобы Анти или Эллен не выставляли напоказ свои отношения в социальных сетях.
Но в последнее время в социальных сетях как Анти, так и Эллен совместных фото не было. Кроме того, все старые посты, где они позировали вместе, были заархивированы или вовсе удалены. Кроме того, они также отписались друг от друга в Instagram. Что же случилось?
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