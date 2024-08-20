Испанец собрал самую большую коллекцию мобильных телефонов легендарной марки

По словам жителя Барселоны Венсеса Палау Фернандеса, его любовь к телефонам началась, когда в 1999 году на Рождество ему подарили серый Nokia 3210. В 2008 году он начал коллекционировать телефоны Nokia, которые раньше не мог себе позволить. Со временем он занялся коллекционированием телефонов других марок, собрав самую большую в мире коллекцию мобильных телефонов, пишет "Моя Планета“.

„Я был намерен заполучить все телефоны, которые Nokia выпустила на рынок и те, которые она не выставила на продажу, прототипы“, — рассказал Венсес Палау Фернандес.

Некоторые из самых необычных телефонов в его коллекции — это версии Yoda, Starfighter, Obi-Wan Kenobi, Cyborg и Padawan из коллекции Nokia 3220 Star Wars Episode III.

„В моей коллекции есть очень эксклюзивные и редкие модели. Моя нынешняя коллекция — это результат большого упорства и финансовых вложений. Если вы коллекционер, то хорошо поймете, что я имею в виду. Коллекция пока неполна, но я продолжаю расширять ее по мере возможности“, — сказал он.