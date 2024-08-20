Иво Линна: мы можем упрекать друг друга и ругаться, но мы крепкий народ

По словам Линна, 1988 год был совершенно мистическим временем. „А еще и то, что мы стали свободными без какого-либо взрыва. Можно называть это поэтически, как поющую революцию, но ход истории совершенно необъясним“.

„Мы можем упрекать друг друга и ругаться, но мы крепкий народ. Мы очень крепкий народ, что смогли противостоять всем бурям истории, всем видам оккупаций, всевозможным войнам - а их было немало -, чуме, эпидемиям, депортациям и всему остальному. Нам удалось сохранить наш дух и, самое главное, наш язык“, - сказал Линна.

„За всю историю исчезли сотни наций. На протяжении всей истории большие и малые группы людей исчезали, как песок сквозь пальцы. То, что наша крохотная частичка сохранила то, чем мы можем гордиться сейчас, — это просто чудо“, — отмечает Линна.

На доме Иво Линна эстонский флаг развевается каждый день. „У меня есть эти флаги всех размеров в нескольких местах. Флаг должен все время быть у меня на виду. Это самые красивые цвета, когда-либо собранные вместе. Это тоже чудо, что сочетание цветов флага оказалось именно таким“.