Бесплатно было не всё: Смотрите, чем угощали на президентском приеме в Розовом саду(9)
20 августа в Розовом саду состоялся традиционный президентский прием в честь Дня восстановления независимости Эстонской Республики. Это значимое событие собрало под открытым небом ведущих политиков, деятелей культуры, представителей бизнеса и общественности, а также почетных гостей из-за рубежа. Чем угощали высокопоставленных гостей?
Президент Эстонии в своей праздничной речи отметил важность этой даты и подчеркнул, что независимость – это ежедневная работа и ответственность каждого жителя страны. Конституция и свобода, то, на что прежде всего стоит опираться и сохранять. Отдельно президент высказался о важности и необходимости развития образования, а также сохранения культуры и языка.
После официальной части гостям был предложен изысканный банкет, вдохновленный местными сезонными продуктами. Шеф-повара постарались удивить гостей такими вкусами, которые сочетали современные кулинарные техники с традиционными рецептами.
Кроме гастрономического удовольствия, гости насладились живой музыкой, выступлениями известных артистов и приятной атмосферой летнего вечера.
Меню 20.08.2024:
Куриная грудка, приготовленная на медленном огне
Наинежнейшая подкопченая рваная свинина
Говяжьи ребрышки Блэк Ангус
Копченый лосось
Картофель с лисичками и сливочным маслом
Свежий салат с сыром фета, оливками, каперсами, помидорами черри, огурцом, красным луком, заправленный бальзамиком и орегано
Зеленый салат с гранатом, укропом, петрушкой, зеленым луком, заправленный лимонным соком
Свежий салат с ростками, авокадо, помидорами черри, молодым шпинатом, рукколой, укропом, физалисом, ягодами годжи, огурцом, со смесью семян и яблочным уксусом
Маринованные кедровые орешки и соленые огурцы
Черный хлеб ручной работы и чиабатта на гриле
Из напитков предлагали красное и белое вино, воду, чай и кофе.
Коктейли, а также игристое вино можно было приобрести дополнительно. Коктейли с джином стоили по 8 евро, а шампанское - 15.
Смотрите, какие блюда подготовили гостям праздничного вечера.