Бесплатно было не всё: Смотрите, чем угощали на президентском приеме в Розовом саду

Президент Эстонии в своей праздничной речи отметил важность этой даты и подчеркнул, что независимость – это ежедневная работа и ответственность каждого жителя страны. Конституция и свобода, то, на что прежде всего стоит опираться и сохранять. Отдельно президент высказался о важности и необходимости развития образования, а также сохранения культуры и языка.