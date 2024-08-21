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21.08.2024, 06:00

Бесплатно было не всё: Смотрите, чем угощали на президентском приеме в Розовом саду

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Угощения в Розовом саду
Угощения в Розовом саду
ФОТО: Erakogu

20 августа в Розовом саду состоялся традиционный президентский прием в честь Дня восстановления независимости Эстонской Республики. Это значимое событие собрало под открытым небом ведущих политиков, деятелей культуры, представителей бизнеса и общественности, а также почетных гостей из-за рубежа. Чем угощали высокопоставленных гостей?

Президент Эстонии в своей праздничной речи отметил важность этой даты и подчеркнул, что независимость – это ежедневная работа и ответственность каждого жителя страны. Конституция и свобода, то, на что прежде всего стоит опираться и сохранять. Отдельно президент высказался о важности и необходимости развития образования, а также сохранения культуры и языка.

После официальной части гостям был предложен изысканный банкет, вдохновленный местными сезонными продуктами. Шеф-повара постарались удивить гостей такими вкусами, которые сочетали современные кулинарные техники с традиционными рецептами.

Кроме гастрономического удовольствия, гости насладились живой музыкой, выступлениями известных артистов и приятной атмосферой летнего вечера.

Меню 20.08.2024:

  • Куриная грудка, приготовленная на медленном огне

  • Наинежнейшая подкопченая рваная свинина

  • Говяжьи ребрышки Блэк Ангус

  • Копченый лосось

  • Картофель с лисичками и сливочным маслом

  • Свежий салат с сыром фета, оливками, каперсами, помидорами черри, огурцом, красным луком, заправленный бальзамиком и орегано

  • Зеленый салат с гранатом, укропом, петрушкой, зеленым луком, заправленный лимонным соком

  • Свежий салат с ростками, авокадо, помидорами черри, молодым шпинатом, рукколой, укропом, физалисом, ягодами годжи, огурцом, со смесью семян и яблочным уксусом

  • Маринованные кедровые орешки и соленые огурцы

  • Черный хлеб ручной работы и чиабатта на гриле

Из напитков предлагали красное и белое вино, воду, чай и кофе.

Коктейли, а также игристое вино можно было приобрести дополнительно. Коктейли с джином стоили по 8 евро, а шампанское - 15.

Смотрите, какие блюда подготовили гостям праздничного вечера.

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RusDelfi
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