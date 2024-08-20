В Финляндии белка зайцем проникла на корабль береговой охраны и устроила себе круиз на несколько дней

Белка проникла на борт патрульного корабля береговой охраны Западной Финляндии Uisko.

Экипаж заметил незваную гостью случайно. И судя по тому, что судно несколько дней находилось в рейсе, белка-путешественница все это время провела в море.

Экипаж угостил пассажирку водой и арахисом. Ловить ее не стали, позволив насладиться поездкой.

"Мы не стали ее ловить и разрешили спокойно передвигаться по палубе все эти дни", – рассказал капитан Нико Грёнфорс.

Пассажирку спустили на сушу возле Ханко.

Грёнфорс заметил, что корабль для отдыха иногда используют птицы, однако с белкой на борту он столкнулся впервые.