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20.08.2024, 18:19

В Финляндии белка зайцем проникла на корабль береговой охраны и устроила себе круиз на несколько дней

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ФОТО: Albert Beukhof | Shutterstock

Экипаж судна не стал ловить пушистую пассажирку, позволив ей насладиться поездкой до Ханко, пишет Yle.

Белка проникла на борт патрульного корабля береговой охраны Западной Финляндии Uisko.

Экипаж заметил незваную гостью случайно. И судя по тому, что судно несколько дней находилось в рейсе, белка-путешественница все это время провела в море.

Экипаж угостил пассажирку водой и арахисом. Ловить ее не стали, позволив насладиться поездкой.

"Мы не стали ее ловить и разрешили спокойно передвигаться по палубе все эти дни", – рассказал капитан Нико Грёнфорс.

Пассажирку спустили на сушу возле Ханко.

Грёнфорс заметил, что корабль для отдыха иногда используют птицы, однако с белкой на борту он столкнулся впервые.

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