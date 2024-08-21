В Испании умерла старейшая женщина в мире. Ей было 117 лет

„После стольких лет совместной жизни и ухода за Марией она покинула нас. Нам будет не хватать ее щедрости, ее смирения, мудрости и спокойствия... Она во многом была для нас примером“, — говорится в сообщении.

Издание Sky News пишет, что Мария родилась в Сан-Франциско 4 марта 1907 года, однако еще в детстве вместе с семьей переехала в Испанию.

В ноябре прошлого года в интервью испанскому новостному каналу ABC ученый Манель Эстеллер рассказал, что у Марии была „совершенно ясная голова“, несмотря на возраст. „Она с впечатляющей точностью помнит события, которые произошли, когда ей было всего четыре года, и у нее нет никаких сердечно-сосудистых заболеваний, распространенных у пожилых людей“, — добавил он.

Браньяс пережила испанский грипп и гражданскую войну, о которых у нее „очень плохие воспоминания“. Женщина была замужем за каталонским врачом по имени Джоан Морет, который умер в 1976 году.

Исследовательская группа геронтологии официально признала Марию Браньяс старейшим человеком в мире после смерти французской монахини Люсиль Рандон в прошлом году. Теперь старейшим человеком является японка Томико Итоока, которой 116 лет.