В Европе появилась опасная „лихорадка ленивца“: бояться ли массового заражения?

Согласно отчету, опубликованному Европейским центром по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) в начале этого месяца, 12 случаев заболевания были зарегистрированы в Испании, пять - в Италии и два - в Германии.

По данным ECDC, инфицированные были путешественниками, вернувшимися из регионов, где вирус активен, включая Кубу и Бразилию.

Вирус Оропуш в основном распространен в Центральной и Южной Америке и странах Карибского бассейна.

В июле Бразилия сообщила о первых случаях смерти от этого вируса: две женщины в возрасте 21 года и 24 лет скончались от сильного кровотечения и гипотонии, вызванных заболеванием. Кроме того, за месяц до этого женщина с симптомами вируса Оропуш потеряла ребенка на 30 неделе беременности, и впоследствии вирус был обнаружен в пуповине и внутренних органах.

Чем опасен „вирус ленивца“ для Европы?

Вирус Оропуш передается человеку в основном через укусы инфицированных мушек вида Culicoides paraensis, в некоторых случаях вирус могут переносить и комары.

По данным ECDC, переносящие вирус мушки распространены в Америке, но в Европе они не встречаются, и данные о том, могут ли европейские виды этих насекомых передавать вирус, ограничены. Также нет никаких доказательств того, что вирус может передаваться непосредственно от человека к человеку. Однако, по данным Министерства здравоохранения Бразилии, возможна передача вируса от беременной матери ребенку. В этом случае вирус может привести к спонтанному аборту и нарушениям развития плода.

„Вероятность заражения человека в ЕС/ЕЭЗ считается очень низкой, прогноз на выздоровление хороший, а летальные исходы крайне редки“, - говорится в оценке рисков ECDC.