В Европе появилась опасная „лихорадка ленивца“: бояться ли массового заражения?(1)
В то время как случаи чумы, оспы обезьян и птичьего гриппа беспокоят органы здравоохранения по всему миру, появился еще один смертельный вирус, вызывающий беспокойство. Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) выпустил предупреждение для врачей и органов здравоохранения о росте числа случаев заболевания вирусом Оропуш (Oropouche orthobunyavirus, OROV) в Северной и Южной Америке, и ожидается, что новые случаи могут быть зарегистрированы в других странах. В июне и июле этого года 19 случаев заболевания вирусом Оропуш, который также называют „лихорадкой ленивцев“, были впервые зарегистрированы в европейских странах - Испании, Италии и Германии.
Согласно отчету, опубликованному Европейским центром по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) в начале этого месяца, 12 случаев заболевания были зарегистрированы в Испании, пять - в Италии и два - в Германии.
По данным ECDC, инфицированные были путешественниками, вернувшимися из регионов, где вирус активен, включая Кубу и Бразилию.
Вирус Оропуш в основном распространен в Центральной и Южной Америке и странах Карибского бассейна.
В июле Бразилия сообщила о первых случаях смерти от этого вируса: две женщины в возрасте 21 года и 24 лет скончались от сильного кровотечения и гипотонии, вызванных заболеванием. Кроме того, за месяц до этого женщина с симптомами вируса Оропуш потеряла ребенка на 30 неделе беременности, и впоследствии вирус был обнаружен в пуповине и внутренних органах.
Чем опасен „вирус ленивца“ для Европы?
Вирус Оропуш передается человеку в основном через укусы инфицированных мушек вида Culicoides paraensis, в некоторых случаях вирус могут переносить и комары.
По данным ECDC, переносящие вирус мушки распространены в Америке, но в Европе они не встречаются, и данные о том, могут ли европейские виды этих насекомых передавать вирус, ограничены. Также нет никаких доказательств того, что вирус может передаваться непосредственно от человека к человеку. Однако, по данным Министерства здравоохранения Бразилии, возможна передача вируса от беременной матери ребенку. В этом случае вирус может привести к спонтанному аборту и нарушениям развития плода.
„Вероятность заражения человека в ЕС/ЕЭЗ считается очень низкой, прогноз на выздоровление хороший, а летальные исходы крайне редки“, - говорится в оценке рисков ECDC.
И, хотя риск заражения болезнью OROV на территории Европы остается низким, вероятность может возрасти при определенных обстоятельствах. Например, люди, путешествующие или проживающие в эпидемических районах Южной и Центральной Америки, подвергаются умеренному риску заражения. Этот риск выше для тех, кто посещает наиболее пораженные регионы, такие как север Бразилии или Амазония, особенно если они не принимают меры индивидуальной защиты.
Каковы симптомы „лихорадки ленивца“?
Заражение первоначально проявляется внезапной высокой температурой, сильной головной болью, ознобом, болью в мышцах и суставах.
По данным ECDC, среди дополнительных симптомов, отмечаемых заболевшими, - фотофобия, головокружение, боль в глазах, тошнота, рвота и сыпь, которая начинается на туловище и распространяется на руки и ноги. В некоторых менее распространенных случаях у людей могут также наблюдаться покраснение глаз, диарея, сильная боль в животе и кровотечение.
Эти симптомы обычно проявляются через три-десять дней после заражения и обычно длятся от двух до семи дней. Однако в 60 процентах случаев симптомы могут повторяться через несколько дней или недель с той же интенсивностью.
В настоящее время не существует вакцин или специальных лекарств для профилактики или лечения заболевания, вызванного вирусом Оропуш.
Лучшие профилактические меры - избегать укусов мушек и комаров в районах распространения вируса, используя репелленты, носить рубашки и брюки с длинными рукавами и спать под обработанными инсектицидами противомоскитными сетками.