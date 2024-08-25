Кирилл Серебренников поставил в Германии спектакль о Параджанове

Четырехчасовая постановка состоит из десяти действий - легенд, как назвал их Серебренников. Это не просто яркое театральное зрелище, а антитоталитарный манифест. Через Параджанова, талантливого и самобытного творца, отсидевшего в тюрьме за свободолюбие и критику в адрес режима в советский период, режиссер не только рассказывает о судьбе творческого человека в тоталитарном обществе, но и перекидывает мостик к нынешней российской действительности в целом.

„Легенда“ - это не байопик, который рассказывает о судьбе и жизни Параджанова, основываясь на реальных фактах и событиях, а, скорее, „попытка нырнуть в его космос“, пояснил в интервью свой замысел режиссер.

Также Серебренников заявил, что посвящает свою новую постановку всем политзаключенным и выступает за очередной обмен: „Россия может забрать обратно своих убийц, отпустив взамен творческих людей“.

Кирилл Серебренников , покинувший Россию и живущий теперь в ФРГ, посвятил свою новую постановку кинорежиссеру Сергею Параджанову и его совершенно несоветскому уникальному творчеству. В этом году отмечается 100 лет со дня его рождения. Известность к режиссеру, который снимал свои фильмы на армянском, украинском, грузинском, русском, азербайджанском и молдавском языках, пришла с культовыми картинами „Тени забытых предков“ (1965) и „Цвет граната“ (1968), но сегодня в Европе его мало кто помнит. „Параджанова не знают в Германии. Благодаря этому фестивалю я хочу сделать его более известным. Армянин, который жил в Грузии, работал в Украине… Его искусство интернационально“, - сказал накануне премьеры „Легенды“ Кирилл Серебренников в интервью немецкой радиостанции Deutschlandfunk Kultur.

Новая постановка режиссера Кирилла Серебренникова „Легенда“ („Legende“) стала одним из главных событий фестиваля музыки и искусств „Рурская триеннале“ (Ruhrtriennale). Он ежегодно проходит в заброшенных промзонах Рурского региона на западе Германии, трансформированных в пространства для театра, музыки, танца, литературы, перформанса и инсталляций. Премьера спектакля состоялась в субботу, 17 августа, в Ландшафтном парке Дуйсбург-Норд на территории бывшего металлургического завода. Билеты были распроданы задолго до представления и, судя по номерам машин на парковке, на первый показ съехались зрители не только из Германии, но и из Нидерландов и Бельгии.

Одна из легенд (весь спектакль идет на немецком с титрами на английском языке и отдельными фразами на русском) - сцена беседы шекспировского короля Лира и говорящего правду шута, заканчивающаяся бурей. Параллель оторванного от реальности, престарелого и одетого в памперс короля Лира с Путиным очевидна. И понятна даже без повторяющегося на сцене на русском языке непечатного ругательства, часто используемого в антипутинском слогане.

Отражена в спектакле и война в Украине. Во второй легенде, являющейся, вероятно, отсылом к короткометражному фильму Параджанова „Киевские фрески“, звучат сирены воздушной тревоги, которые напоминают о том, с чем сегодня приходится сталкиваться жителям Украины и ее столицы, которая была так близка Параджанову.

Заключительная легенда строится на монологе Параджанова в тюрьме. При этом его роль, как и в течении всего спектакля, переходит от одного актера к другому. Среди других ее примеряет на себя и известная немецкая актриса Карин Нойхойзер (Karin Neuhäuser). Главный герой в этом случае символизирует тех, кто сейчас, как и он когда-то, пострадал или страдает от преследований режима из-за своих убеждений. Стоит отметить, что в зале были и те, кто, как и сам Серебренников, почувствовал это на себе и вынужден был уехать из России.

По окончании премьеры зрители долго стоя аплодировали артистам и поднявшемуся на сцену вместе со всей своей командой режиссеру. И не только им. На большом экране появилась надпись „Free all political prisoners“ - „Свободу политическим заключенным“. Этот месседж, красной нитью прошедший через все представление, стал финальной точкой антитоталитарного манифеста.

Как восприняли „Легенду“ Серебренникова в Германии