В Курской области погиб актер Евгений Шишов, поехавший на войну добровольцем

Как пишет провластный телеграм-канал Shot, Шишов отправился на войну добровольцем, заключил контракт с Минобороны РФ в феврале 2024 года. 18 августа в ходе боев в Курской области он получил осколочное ранение и умер во время эвакуации в госпиталь.
Евгений Шишов родился в Выборге в 1982 году. На его счету 19 работ в кино, в основном эпизодических ролей в таких сериалах, как „Морские дьяволы. Дальние рубежи“, „Полицейское братство“, „Условный мент-2“, „Шеф. Возвращение“, „Канцелярская крыса. Большой передел“.