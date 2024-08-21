Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком

В документах 55-летняя певица указала официальную дату расставания с 52-летним актером — 26 апреля этого года, пишет Русская служба BBC.

Пара официально оформила брак в Лас-Вегасе в июле 2022 года, а 20 августа того же года провела торжественную свадебную церемонию в Джорджии.

Как писали СМИ, вторую годовщину брака — 16 июля 2024 года — Лопес и Аффлек провели раздельно, а до этого выставили на продажу за 65 миллионов долларов свой особняк в Беверли-Хиллз. Кроме того, обращала внимание пресса, супругов видели без обручальных колец.

В документах, поданных в Высший суд округа Лос-Анджелес, отмечается, что Лопес и Аффлек должны делиться друг с другом финансовой информацией, включая данные о текущих доходах, расходах, недвижимости и долгах „до тех пор, пока не будет достигнуто окончательное соглашение по всем финансовым вопросам“.

В первый раз Лопес и Аффлек начали встречаться в 2003 году, познакомившись на съемках фильма „Джильи“, в котором исполняли главные роли. В начале 2004 года они разорвали отношения, но спустя почти два десятилетия возобновили их.

52-летний Аффлек ранее был женат на актрисе Дженнифер Гарнер, с которой познакомился на съемках фильма „Перл-Харбор“. Они расстались в 2015 году после 10 лет брака, у них есть трое общих детей, пишет Русская служба BBC.

Лопес была замужем четыре раза: сначала за официантом Охани Ноа, затем за танцором Крисом Джаддом, а затем за певцом Марком Энтони (в этом браке у них родились близнецы — сын и дочь).

Также Лопес была помолвлена с бейсболистом Алексом Родригесом, а в начале нулевых состояла в отношениях с рэпером Шоном Комбсом (Puff Daddy), который продюсировал ее дебютный альбом On The 6.