ОБЗОР | Поднятие флага и обнимашки с фото президента! Смотрите, как эстонские звезды отметили День восстановления независимости(2)
20 августа эстоноземельцы отпраздновали восстановление независимости Эстонии – со знаменательного дня прошло 33 года. По этому важному случаю многие эстонские звезды разместили в социальных сетях душевные посты, чтобы таким образом отпраздновать этот день. Посмотрите, как знаменитости поздравили Эстонию!
Отт Кийвикас
Бодибилдер, инвестор и личный тренер Отт Кийвикас позировал с гордо поднятым флагом: „С Днем независимости, дорогие соотечественники!“ - написал Отт под своей фотографией.
Бывший премьер-министр Кая Каллас опубликовала в своем аккаунте снимок домов с поднятыми сине-черно-белыми флагами. „Хорошего праздника!“ — добавила она в своем посте.
Ютубер Андрей Зевакин, который снимает новый сезон своего трэвел-шоу в Южной Америке и на данный момент находится на Кубе, в честь праздника на родине обнял фотографию президента Алара Кариса. „Да здравствует Эстония“, — написал он в социальных сетях.
На своей утренней пробежке министр культур Хейди Пурга насладилась прекрасными видами на вывешенные в ряд эстонские флаги.
Аллан Роозилехт
Бывший радиоведущий и дискгольфер Аллан Роозилехт порадовал своих подписчиков милым селфи, которое он отправил с добрыми пожеланиями всем эстоноземельцам.
Министр по вопросам климата Йоко Алендер 20 августа находилась во Франции и оттуда передала свои добрые пожелания Эстонии. „Огромная благодарность всем и всему за то, что Эстония свободна“, - написала Алендер в Instagram, позируя на фоне Эйфелевой башни.
Рауно Мяркс
Радиоведущий Ретро FM Рауно Мяркс отметил праздник, стильно накрыв стол и сидя за ним в окружении близких людей.
Кейли Сюкияйнен
Телеведущая Кейли Сюкияйнен запечатлела закат и поднятый сине-черно-белый флаг. „Поздравляю, родина“, - передала она свои наилучшие пожелания Эстонии.
Кадри Тали
Член Рийгикогу и музыкальный менеджер Кадри Тали с маленькой собачкой в руках пожелала Эстонии оставаться свободной.
Виктория Виллиг
Блогерка Виктория Виллиг по случаю 20 августа поделилась стихотворением Лаури Ряппа о родине.
Керту Юккум
Спортсменка и мультиталант Керту Юккум отметила день восстановления независимости фотографией с поля, полного подсолнухов. „Самая прелестная страна в мире!“ — написала она в социальных сетях.