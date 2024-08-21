ОБЗОР | Поднятие флага и обнимашки с фото президента! Смотрите, как эстонские звезды отметили День восстановления независимости

Отт Кийвикас

Бодибилдер, инвестор и личный тренер Отт Кийвикас позировал с гордо поднятым флагом: „С Днем независимости, дорогие соотечественники!“ - написал Отт под своей фотографией.

Бывший премьер-министр Кая Каллас опубликовала в своем аккаунте снимок домов с поднятыми сине-черно-белыми флагами. „Хорошего праздника!“ — добавила она в своем посте.

Ютубер Андрей Зевакин, который снимает новый сезон своего трэвел-шоу в Южной Америке и на данный момент находится на Кубе, в честь праздника на родине обнял фотографию президента Алара Кариса. „Да здравствует Эстония“, — написал он в социальных сетях.

На своей утренней пробежке министр культур Хейди Пурга насладилась прекрасными видами на вывешенные в ряд эстонские флаги.

Аллан Роозилехт

Бывший радиоведущий и дискгольфер Аллан Роозилехт порадовал своих подписчиков милым селфи, которое он отправил с добрыми пожеланиями всем эстоноземельцам.

Министр по вопросам климата Йоко Алендер 20 августа находилась во Франции и оттуда передала свои добрые пожелания Эстонии. „Огромная благодарность всем и всему за то, что Эстония свободна“, - написала Алендер в Instagram, позируя на фоне Эйфелевой башни.

Рауно Мяркс

Радиоведущий Ретро FM Рауно Мяркс отметил праздник, стильно накрыв стол и сидя за ним в окружении близких людей.

Кейли Сюкияйнен

Телеведущая Кейли Сюкияйнен запечатлела закат и поднятый сине-черно-белый флаг. „Поздравляю, родина“, - передала она свои наилучшие пожелания Эстонии.

Кадри Тали

Член Рийгикогу и музыкальный менеджер Кадри Тали с маленькой собачкой в руках пожелала Эстонии оставаться свободной.

Виктория Виллиг

Блогерка Виктория Виллиг по случаю 20 августа поделилась стихотворением Лаури Ряппа о родине.

Керту Юккум

Спортсменка и мультиталант Керту Юккум отметила день восстановления независимости фотографией с поля, полного подсолнухов. „Самая прелестная страна в мире!“ — написала она в социальных сетях.