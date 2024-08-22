ФОТО | Сильвия Ильвес целовалась с Яном Ууспыльдом: „У меня еще ни один концерт так не кончался!“

Сильвия Ильвес выступила в субботу, 17 августа, на летнем фестивале в Выйсте, где присутствовал и Ян Ууспыльд. После концерта Ильвес поделилась в своем Instagram фотографиями себя и Ууспыльда. „После концерта каждый сделал фото с фанатом!“ — весело объявила виолончелистка.