22.08.2024, 08:00
ФОТО | Сильвия Ильвес целовалась с Яном Ууспыльдом: „У меня еще ни один концерт так не кончался!“
ФОТО: | Erakogu
Виолончелистка Сильвия Ильвес поделилась в своих соцсетях видео и фотографиями, где она целуется и обнимается с актером Яном Ууспыльдом. „Я приняла вызов!“ — загадочно написала она.
Сильвия Ильвес выступила в субботу, 17 августа, на летнем фестивале в Выйсте, где присутствовал и Ян Ууспыльд. После концерта Ильвес поделилась в своем Instagram фотографиями себя и Ууспыльда. „После концерта каждый сделал фото с фанатом!“ — весело объявила виолончелистка.
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