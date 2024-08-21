ФОТО | С любимой на приеме? Олимпиец Йоханнес Эрм появился в Розовом саду в компании очаровательной спутницы
Вчера Эстония отметила годовщину восстановления своей независимости, и по этому случаю президент Алар Карис и его супруга Сирье Карис пригласили в Розовый сад важных гостей. Из прямого эфира ETV выяснилось, что десятиборец Йоханнес Эрм, недавно вернувшийся с Олимпийских игр в Париже, привел с собой в Розовый сад прекрасную спутницу.
В прямом эфире ETV из Розового сада внимательные зрители заметили, что Йоханнес Эрм, занявший шестое место на Олимпиаде в Париже, находится в Кадриорге вместе с некой красавицей. На девушке было платье с цветочным принтом на бретельках и белая сумка на плече, а Эрм пришел на прием в темно-синем пиджаке и брюках того же цвета.
Журналисты, находившиеся в Розовом саду, заметили, как Эрм ухаживал за своей спутницей, они неоднократно целовались и обнимались.
По данным журнала Kroonika, спутницу спортсмена зовут Лейсси Кудрявцева и она работает тренером. В своем аккаунте в соцсетях Лейсси опубликовала несколько фотографий с Йоханнесом, и можно предположить, что они встречаются. Например, Лейсси опубликовала в своем Instagram снимок, на котором Йоханнес целует ее в щеку. Однако после выхода статьи на страницах Kroonika девушка фотографию удалила.
Лейсси также опубликовала и другие интересные фотографии с Йоханнесом.
Вчера Kroonika попросила Лейсси прокомментировать отношения, но к моменту выхода статьи она не была доступна.
Ранее Эрм был в отношениях с девушкой из США. По данным Kroonika, из-за спортивной карьеры Эрм в юном возрасте переехал в США, где несколько лет назад нашел себе невесту. С лета 2019 года он был вместе с Челси Золлер. Пара рассталась еще прошлым летом.