ФОТО | С любимой на приеме? Олимпиец Йоханнес Эрм появился в Розовом саду в компании очаровательной спутницы

В прямом эфире ETV из Розового сада внимательные зрители заметили, что Йоханнес Эрм, занявший шестое место на Олимпиаде в Париже, находится в Кадриорге вместе с некой красавицей. На девушке было платье с цветочным принтом на бретельках и белая сумка на плече, а Эрм пришел на прием в ​​темно-синем пиджаке и брюках того же цвета.

Журналисты, находившиеся в Розовом саду, заметили, как Эрм ухаживал за своей спутницей, они неоднократно целовались и обнимались.

По данным журнала Kroonika, спутницу спортсмена зовут Лейсси Кудрявцева и она работает тренером. В своем аккаунте в соцсетях Лейсси опубликовала несколько фотографий с Йоханнесом, и можно предположить, что они встречаются. Например, Лейсси опубликовала в своем Instagram снимок, на котором Йоханнес целует ее в щеку. Однако после выхода статьи на страницах Kroonika девушка фотографию удалила.

Лейсси также опубликовала и другие интересные фотографии с Йоханнесом.

Вчера Kroonika попросила Лейсси прокомментировать отношения, но к моменту выхода статьи она не была доступна.

Ранее Эрм был в отношениях с девушкой из США. По данным Kroonika, из-за спортивной карьеры Эрм в юном возрасте переехал в США, где несколько лет назад нашел себе невесту. С лета 2019 года он был вместе с Челси Золлер. Пара рассталась еще прошлым летом.