Топчик
21.08.2024, 15:00

ФОТО | Ух ты! Мартин Херем удивил новой прической на приеме в Розовом саду

 
Прием в розарии 2024
Прием в розарии 2024
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

В этот раз на президентский прием Мартин Херем прибыл в новом образе: мужчина решил отрастить волосы и его прическа стала длиннее, чем была раньше.

Эстонский военный, генерал и бывший глава Сил обороны Мартин Херем, пришел на прием к президенту в Розовый сад на этот раз не в форме, а в темно-синем пиджаке и белой рубашке. Волосы Херема тоже приняли другой вид: они стали длиннее обычного.

В конце июня этого года Херем передал должность главы Сил обороны генерал-майору Андрусу Мерило. 28 июня в штабе Сил обороны в Таллинне состоялась церемония смены командующего Силами обороны, где была произведена торжественная смена.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии