ФОТО | Ух ты! Мартин Херем удивил новой прической на приеме в Розовом саду

Эстонский военный, генерал и бывший глава Сил обороны Мартин Херем, пришел на прием к президенту в Розовый сад на этот раз не в форме, а в темно-синем пиджаке и белой рубашке. Волосы Херема тоже приняли другой вид: они стали длиннее обычного.