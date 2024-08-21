21.08.2024, 15:00
ФОТО | Ух ты! Мартин Херем удивил новой прической на приеме в Розовом саду
ФОТО: | Delfi Meedia
В этот раз на президентский прием Мартин Херем прибыл в новом образе: мужчина решил отрастить волосы и его прическа стала длиннее, чем была раньше.
Эстонский военный, генерал и бывший глава Сил обороны Мартин Херем, пришел на прием к президенту в Розовый сад на этот раз не в форме, а в темно-синем пиджаке и белой рубашке. Волосы Херема тоже приняли другой вид: они стали длиннее обычного.
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