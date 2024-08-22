ФОТО | Катастрофический результат. Некачественно нарощенные ногти шокировали пользователей Facebook: „Это не шутка?!“

Когда дело касается красоты, особенно в подростковом возрасте, желание выглядеть стильно и ухоженно может привести к поспешным решениям. Так произошло с Настей, 13-летней девочкой, которая решила сделать наращивание ногтей у мастера, работающего на дому. Казалось бы, что может пойти не так? Аккаунт мастера в Instagram пестрил яркими дизайнами, манящими молодых людей, но реальность оказалась далеко не такой радужной.