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22.08.2024, 13:00

ФОТО | Катастрофический результат. Некачественно нарощенные ногти шокировали пользователей Facebook: „Это не шутка?!“

 
Некачественно выполненный маникюр
Некачественно выполненный маникюр
ФОТО: Tarmo Paju | Delfi Meedia/Коллаж

Когда дело касается красоты, особенно в подростковом возрасте, желание выглядеть стильно и ухоженно может привести к поспешным решениям. Так произошло с Настей, 13-летней девочкой, которая решила сделать наращивание ногтей у мастера, работающего на дому. Казалось бы, что может пойти не так? Аккаунт мастера в Instagram пестрил яркими дизайнами, манящими молодых людей, но реальность оказалась далеко не такой радужной.

Настя была в восторге от идеи сделать ногти к первому сентября, она уже была записана к мастеру, к которому ходит всегда, но желание сделать ногти быстрее, а также рекомендация подруги сыграли с ней плохую шутку.

Мастер, которого ей посоветовала знакомая, работала на дому и обещала выполнить работу с предоставленным дизайном по цене 30 евро. На словах все звучало хорошо, но результат оказался катастрофическим.

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