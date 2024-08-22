22.08.2024, 13:00
ФОТО | Катастрофический результат. Некачественно нарощенные ногти шокировали пользователей Facebook: „Это не шутка?!“
ФОТО: | Delfi Meedia/Коллаж
Когда дело касается красоты, особенно в подростковом возрасте, желание выглядеть стильно и ухоженно может привести к поспешным решениям. Так произошло с Настей, 13-летней девочкой, которая решила сделать наращивание ногтей у мастера, работающего на дому. Казалось бы, что может пойти не так? Аккаунт мастера в Instagram пестрил яркими дизайнами, манящими молодых людей, но реальность оказалась далеко не такой радужной.
Настя была в восторге от идеи сделать ногти к первому сентября, она уже была записана к мастеру, к которому ходит всегда, но желание сделать ногти быстрее, а также рекомендация подруги сыграли с ней плохую шутку.
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