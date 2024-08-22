ФОТО | В Таллинне стали эксклюзивно доступны новые модели Aston Martin. Сколько стоят эти люксовые автомобили?
Компания Luxury Motors эксклюзивно представила новые модели автомобилей класса люкс Aston Martin, которые выставлены в шоу-руме в Porto Franco в Таллинне.
Спорткар Vantage от Aston Martin оснащен 4-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом и, по словам представителей Aston Martin, создан для настоящих водителей. Ключевые цифры впечатляют: максимальная мощность двигателя составляет 665 л.с., а крутящий момент - 800 Нм. Это на 30% больше, чем у предыдущей модели. Самый маленький представитель семейства Aston теперь обещает максимальную скорость в 325 км/ч и разгон от 0 до 100 км/ч за 3,5 секунды.
У автомобиля новые электронно-регулируемые амортизаторы Bilstein DTX, новая регулируемая система контроля тяги с восемью настройками от мягкой до дикой, полностью интегрированный электронный дифференциал для восьмиступенчатой автоматической коробки передач, изготовленные на заказ шины Michelin. Более того, алюминиевое шасси стало значительно жестче, чтобы обеспечить более четкую передачу каждого действия водителя на поверхность контакта.
DBX - это первый городской внедорожник Aston Martin за всю его более чем 110-летнюю историю. Изначально DBX был представлен в 2020 году, но сегодня, в середине 2024 года, это обновленная модель 2025 года - DBX707. Ранее DBX оснащался 4,0-литровым битурбированный двигатель V8 мощностью 550 л.с. от AMG, а у версии 707 - более мощный двигатель в 707 лошадиных сил. Теперь доступен только более мощный DBX707 - 707 л.с. и 900 Нм крутящего момента. В DBX707 используется другая турбина с дополнительным охлаждением для создания этой дополнительной мощности.
Фейслифтинг не принес автомобилю особых механических изменений, то есть двигатель под капотом остался прежним, а автоматическая коробка передач - девятиступенчатой, как у предшественника. Пневморессоры и активные амортизаторы трехцилиндрового двигателя были настроены таким образом, чтобы обеспечить чуть больший контроль над автомобилем, а выхлопная система стала включаться раньше, чтобы издавать больше шума на низких оборотах. Кроме того, в режиме GT немного увеличивается помощь рулевого управления, чтобы сделать езду по шоссе более комфортной.
Aston Martin подвергался критике из-за устаревшей информационно-развлекательной системы. Из-за отсутствия сенсорного интерфейса она отставала от конкурентов по простоте использования. Теперь здесь новый 12,3-дюймовый информационно-развлекательный экран с собственной технологией Aston „pure black“ и центральная консоль с обычными кнопками.
И самое интересное - цены на новые модели. Как и стоит ожидать от люксовых автомобилей, цены далеко не низкие. Новые модели стоят даже дороже, чем некоторые трехкомнатные квартиры в Таллинне:
Aston Martin Vantage Storm Purple - 243 857,73€
Aston Martin DBX707 Aluminite Silver - 321 181,69€
В салоне Luxury Motors отмечают, что при покупке автомобиля сейчас его можно успеть зарегистрировать еще до вступления в силу автомобильного налога, а получить завтеную машину на руки можно будет уже с начал нового года.
Luxury Motors - это новый бренд на эстонском автомобильном рынке, специализирующийся на продаже новых и подержанных Aston Martin и других подержанных автомобилей класса люкс. Luxury Motors также занимается техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей класса люкс. Благодаря материнской компании в Вильнюсе команда Luxury Motors имеет доступ ко всем системам, программному обеспечению и ноу-хау Aston Martin в ожидании официального статуса дилера в Таллинне. В настоящее время Luxury Motors является официальным партнером Aston Martin по кузовному ремонту в Эстонии и вскоре подтвердит свой официальный статус послепродажного обслуживания.