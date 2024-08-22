ФОТО | В Таллинне стали эксклюзивно доступны новые модели Aston Martin. Сколько стоят эти люксовые автомобили?

Спорткар Vantage от Aston Martin оснащен 4-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом и, по словам представителей Aston Martin, создан для настоящих водителей. Ключевые цифры впечатляют: максимальная мощность двигателя составляет 665 л.с., а крутящий момент - 800 Нм. Это на 30% больше, чем у предыдущей модели. Самый маленький представитель семейства Aston теперь обещает максимальную скорость в 325 км/ч и разгон от 0 до 100 км/ч за 3,5 секунды.

У автомобиля новые электронно-регулируемые амортизаторы Bilstein DTX, новая регулируемая система контроля тяги с восемью настройками от мягкой до дикой, полностью интегрированный электронный дифференциал для восьмиступенчатой автоматической коробки передач, изготовленные на заказ шины Michelin. Более того, алюминиевое шасси стало значительно жестче, чтобы обеспечить более четкую передачу каждого действия водителя на поверхность контакта.

DBX - это первый городской внедорожник Aston Martin за всю его более чем 110-летнюю историю. Изначально DBX был представлен в 2020 году, но сегодня, в середине 2024 года, это обновленная модель 2025 года - DBX707. Ранее DBX оснащался 4,0-литровым битурбированный двигатель V8 мощностью 550 л.с. от AMG, а у версии 707 - более мощный двигатель в 707 лошадиных сил. Теперь доступен только более мощный DBX707 - 707 л.с. и 900 Нм крутящего момента. В DBX707 используется другая турбина с дополнительным охлаждением для создания этой дополнительной мощности.

Фейслифтинг не принес автомобилю особых механических изменений, то есть двигатель под капотом остался прежним, а автоматическая коробка передач - девятиступенчатой, как у предшественника. Пневморессоры и активные амортизаторы трехцилиндрового двигателя были настроены таким образом, чтобы обеспечить чуть больший контроль над автомобилем, а выхлопная система стала включаться раньше, чтобы издавать больше шума на низких оборотах. Кроме того, в режиме GT немного увеличивается помощь рулевого управления, чтобы сделать езду по шоссе более комфортной.