ВИДЕО | В затонувшей яхте нашли тела британского миллионера и его дочери

Генеральный директор гражданской обороны Сицилии Сальво Кочина сообщил изданию, что тела были найдены в одной из кают судна между двумя матрасами.

„От себя и своих коллег я хотел бы выразить глубочайшее сочувствие семьям погибших и выразить им наши соболезнования в это трудное время“, – сказал он, добавив, что найдены еще два тела, которые еще не извлечены.

Жена Майка Линча Анджела Бакарес выжила и была спасена. Она получила травмы, но ее жизни ничего не угрожает.

По информации СМИ, днем, 21 августа, ​​водолазные бригады были замечены за тем, что везли зеленый мешок для тел обратно в порт Портичелло, где их ждали десятки сотрудников аварийно-спасательных служб.

Это вторая и третья жертвы кораблекрушения. Первым был обнаружен шеф-повар яхты Рекальдо Томас из Канады, труп которого нашли вскоре после крушения на волнах.

Еще во время поисковой операции, когда надежда на то, что шестеро пропавших без вести пассажиров яхты могли выжить, теплилась, водолазы говорили о телах в каютах. Они увидели их в окна кают, но не могли достать из-за того, что они были заблокированы мебелью.

До сих пор пропавшими без вести считались глава Morgan Stanley Джонатан Блумер, его жена Джуди и граждане США Крис Морвилло и его жена-дизайнер ювелирных изделий Неда Морвилло.

56-метровая парусная яхта Bayesian, которая попала в водяной смерч и затонула в пять часов утра 19 августа. В момент трагедии на борту находилось 22 человека – 10 членов экипажа и 12 пассажиров. 15 человек были спасены.