22.08.2024, 15:00
ВИДЕО | Спецоперация в Таллинне: полицейские в шлемах, скорая и спасатели на подъемнике. Мужчину в одних трусах вывели из дома(15)
ФОТО: Erakogu
Читатель поделился с RusDelfi видеозаписью инцидента, который произошел в среду вечером на улице Астангу в Хааберсти. На видео видно, как в ходе полицейской спецоперации из дома выводят под руки мужчину в одних трусах.
„21 августа вечером на Астангу, 50A/2 была какая-то спецоперация. Мужика вывели под руки и увезли...“, - пишет читатель Delfi.
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