22.08.2024, 16:00
ВИДЕО | Новоиспеченные однопартийцы раньше не ладили: Тоом подарила Мадисону туалетную бумагу, а тот ей - комплект для переезда в Россию(2)
ФОТО: Kollaaž: Delfi Meedia
Как стало сегодня известно, покинувший ряды EKRE Яак Мадисон вступил в Центристскую партию, а значит он теперь однопартиец Яны Тоом, с которой пару месяцев назад у них в соцсетях был забавный конфликт. Тогда депутаты Европарламента, состоящие в разных фракциях, явно не очень хорошо ладили друг с другом.
„Он — человек умный, работать умеет, судя по всему, владеет языками, что немаловажно, — объяснила Тоом. — Ну, а что касается его туманного прошлого, я не фанат EKRE, вы знаете, но если он от них ушел, то, стало быть, ему тоже с ними не по пути“, - прокомментировала Яна Тоом переход Мадисона в Центристскую партию.
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