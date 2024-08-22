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22.08.2024, 16:00

ВИДЕО | Новоиспеченные однопартийцы раньше не ладили: Тоом подарила Мадисону туалетную бумагу, а тот ей - комплект для переезда в Россию

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Jana Toom ja Jaak Madison
Jana Toom ja Jaak Madison
ФОТО: Kollaaž: Delfi Meedia

Как стало сегодня известно, покинувший ряды EKRE Яак Мадисон вступил в Центристскую партию, а значит он теперь однопартиец Яны Тоом, с которой пару месяцев назад у них в соцсетях был забавный конфликт. Тогда депутаты Европарламента, состоящие в разных фракциях, явно не очень хорошо ладили друг с другом.

„Он — человек умный, работать умеет, судя по всему, владеет языками, что немаловажно, — объяснила Тоом. — Ну, а что касается его туманного прошлого, я не фанат EKRE, вы знаете, но если он от них ушел, то, стало быть, ему тоже с ними не по пути“, - прокомментировала Яна Тоом переход Мадисона в Центристскую партию.

В конце марта Мадисон дал интервью газете Maaleht, которое привлекло внимание Тоом. После прочтения интервью Тоом решила послать Мадисону дружеский подарок. Консерватор же не остался в долгу и ответил Тоом на любезность, начав „войну подарков“ между двумя политиками.

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