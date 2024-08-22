ВИДЕО | Новоиспеченные однопартийцы раньше не ладили: Тоом подарила Мадисону туалетную бумагу, а тот ей - комплект для переезда в Россию

„Он — человек умный, работать умеет, судя по всему, владеет языками, что немаловажно, — объяснила Тоом. — Ну, а что касается его туманного прошлого, я не фанат EKRE, вы знаете, но если он от них ушел, то, стало быть, ему тоже с ними не по пути“, - прокомментировала Яна Тоом переход Мадисона в Центристскую партию.