Семьянин утонул в быстрых займах. Жена: я безгранично доверяла ему, а он задолжал дикую сумму денег 14 различным компаниям

Герли (37 лет) и Михкель (35 лет) из Ляэне-Вирумаа живут вместе уже шесть лет. Они влюбились друг в друга быстро и по уши, а уже через год после того, как они съехались, Герли забеременела. Их общий сын Оскар (4 года) - второй ребенок для женщины; от первого брака у нее также есть 12-летняя дочь Кейли, чуть позже на свет появился еще один малыш, Крис (2 года).