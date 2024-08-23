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23.08.2024, 08:02

Семьянин утонул в быстрых займах. Жена: я безгранично доверяла ему, а он задолжал дикую сумму денег 14 различным компаниям

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как не попасть в ловушку микрозаймов?
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ФОТО: PK

„Внезапно наша милая семейная картина была разрушена. Оказалось, что мой муж уже много лет находится в ловушке быстрых кредитов. Он задолжал дикую сумму денег 14 различным компаниям, предоставляющим микрозаймы“, - делится своей историей Герли. „До определенного момента наши отношения казались прекрасными. Оглядываясь назад, я вижу признаки того, что с финансами Михкеля уже давно было что-то не так“.

Герли (37 лет) и Михкель (35 лет) из Ляэне-Вирумаа живут вместе уже шесть лет. Они влюбились друг в друга быстро и по уши, а уже через год после того, как они съехались, Герли забеременела. Их общий сын Оскар (4 года) - второй ребенок для женщины; от первого брака у нее также есть 12-летняя дочь Кейли, чуть позже на свет появился еще один малыш, Крис (2 года).

„Михкель очень заботился обо мне - мы всегда держались за руки, он приносил мне цветы и осыпал комплиментами. Наши отношения казались такими надежными, поэтому новость о моем положении была очень радостной“, - вспоминает Герли. „После того, как мы узнали о первой беременности, мы купили хороший дом недалеко от Раквере и сразу же переехали, планируя потихоньку его обустраивать. Первый взнос за дом был сделан из наших кошельков; на нас двоих мы взяли кредит на жилье“.

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