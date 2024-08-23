Семьянин утонул в быстрых займах. Жена: я безгранично доверяла ему, а он задолжал дикую сумму денег 14 различным компаниям(28)
„Внезапно наша милая семейная картина была разрушена. Оказалось, что мой муж уже много лет находится в ловушке быстрых кредитов. Он задолжал дикую сумму денег 14 различным компаниям, предоставляющим микрозаймы“, - делится своей историей Герли. „До определенного момента наши отношения казались прекрасными. Оглядываясь назад, я вижу признаки того, что с финансами Михкеля уже давно было что-то не так“.
Герли (37 лет) и Михкель (35 лет) из Ляэне-Вирумаа живут вместе уже шесть лет. Они влюбились друг в друга быстро и по уши, а уже через год после того, как они съехались, Герли забеременела. Их общий сын Оскар (4 года) - второй ребенок для женщины; от первого брака у нее также есть 12-летняя дочь Кейли, чуть позже на свет появился еще один малыш, Крис (2 года).