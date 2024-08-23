23.08.2024, 11:02
ФОТО | Настоящее чудо! В Эстонии родился четвероногий птенец
ФОТО: | Erakogu
Два месяца назад на индюшачьей ферме Botsman в Ярваском уезде произошло чудо. Антонина Пиль, владелица фермы, обнаружила, что у одного из птенцов не две ноги, а четыре. „Я занимаюсь разведением птиц уже 14 лет, но такого птенца вижу впервые“, - пишет она в газету Maaleht.
По словам Антонины, у птенца веселый и жизнерадостный нрав, и при ближайшем рассмотрении вы не подумаете, что он какой-то необычный. „Он хорошо ест и пьет, и я не видела, чтобы другие птенцы его беспокоили“, - говорит хозяйка.
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