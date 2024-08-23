ФОТО | Настоящее чудо! В Эстонии родился четвероногий птенец

По словам Антонины, у птенца веселый и жизнерадостный нрав, и при ближайшем рассмотрении вы не подумаете, что он какой-то необычный. „Он хорошо ест и пьет, и я не видела, чтобы другие птенцы его беспокоили“, - говорит хозяйка.